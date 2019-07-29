А пупок не надорвется? На предстоящих парламентских выборах оппозиционеры вновь намерены конкурировать друг с другом

Насколько известно, в Палату представителей по 110 округам будет избираться 110 депутатов. Представители оппозиционных движений вновь пытаются удивить всех количеством своих кандидатов.





Так, лидер Партии левых «Справедливый мир» сообщил нашему сайту, что предварительно партия намерена выдвинуть на выборы 50-60 кандидатов.





В свою очередь, лидер Партии БНФ Григорий Костусев говорит, что его политическая структура ориентирует на количественные показатели прошлых выборов, когда партия выдвигала 70 человек, из которых 50 были зарегистрированы.









Ладно, допустим «Справедливый мир» Партии БНФ с некоторых пор не товарищ. Но своих кандидатов готовят и ОГП, и Рух «За свободу», и БХД. При этом «плотным наблюдением» оппозиция намеревается «накрыть» всего 18 округов. Откуда тогда столько амбиций – выдвигаться и быть осмеянными?





Тем более, что рядовые члены партии отнюдь не горят желанием куда-то баллотироваться, зная цену белорусским выборам. Так на недавней встрече одного из лидеров Партии БНФ Алексея Янукевича с активом в Бресте выяснилось, что только 1 человек от региона сам изъявил желание баллотироваться. (По ходу обсуждения, правда, выяснилось, что все-таки 2 человека).





О непонимании своей миссии будущими кандидатами говорит и Сергей Калякин. Цитируем: «Люди не понимают, зачем им идти на выборы, выдвигаться кандидатами, если победу все равно украдут. Зачем вкладывать силы, ресурсы, если понятно, что это не выборы, а фарс?»





Чем тогда меряются оппозиционные партии накануне и во время выборов? Чем они избирателей хотят удивить?







