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Артем Милевский заявил, что считает себя круче Александра Глеба
Источник материала: Партизан
Нападающий брестского "Динамо" Артем Милевский на Youtube-канале "КраСава" заявил, что считает себя круче Александра Глеба.
Кто круче: ты или Глеб?
Я Саню очень уважаю...
Я сейчас уеду. Кто круче?
Я, ладно, — сказал Милевский.
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Нападающий брестского "Динамо" Артем Милевский на Youtube-канале "КраСава" заявил, что считает себя круче Александра Глеба.
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