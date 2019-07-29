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Артем Милевский заявил, что считает себя круче Александра Глеба

29.07.2019 21:42 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Нападающий брестского "Динамо" Артем Милевский на Youtube-канале "КраСава" заявил, что считает себя круче Александра Глеба.



Кто круче: ты или Глеб?
Я Саню очень уважаю...

Я сейчас уеду. Кто круче?
Я,  ладно, — сказал Милевский.
 
 
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Нападающий брестского "Динамо" Артем Милевский на Youtube-канале "КраСава" заявил, что считает себя круче Александра Глеба.
 
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