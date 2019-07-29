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Нью-Йорк стал 16 штатом, в котором декриминализовали марихуану

29.07.2019 21:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В американском штате Нью-Йорк декриминализовали употребление марихуаны. Как пишет The Independent, таким образом владение небольшим количеством каннабиса больше не считается здесь уголовным преступлением.

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

В американском штате Нью-Йорк декриминализовали употребление марихуаны. Как пишет The Independent, таким образом владение небольшим количеством каннабиса больше не считается здесь уголовным преступлением.

Соответствующий законопроект подписал губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо. «Цветные сообщества слишком долго и несоразмерно страдали от законов, регулирующих использование марихуаны. И сегодня мы раз и навсегда искореняем эту несправедливость», — отметил он.

Согласно документу, за владение марихуаной в объеме менее унции (28,3 грамма) владельцу выпишут штраф в 50 долларов. В случае, если наркотика у нарушителя при себе будет в два раза больше, то заплатить ему придется уже до 200 долларов, пишет lenta.ru
Кроме того, по новому закону все записи об уже совершенных в штате преступлениях, связанных с небольшим количеством марихуаны, будут помечены как удаленные или уничтожены. Закон вступит в силу через 30 дней.


Нью-Йорк стал 16 штатом, в котором декриминализовали марихуану. В то же время 11 американских штатов и столица США — Вашингтон — легализовали ее употребление в личных целях. В то же время согласно федеральному законодательству страны, марихуана относится к запрещенным веществам: хранение даже небольшого количества конопли является незаконным.

В марте сообщалось, что Управление по борьбе с наркотиками США решило сжечь марихуану, которая хранится в качестве вещественных доказательств.
 
 
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В американском штате Нью-Йорк декриминализовали употребление марихуаны. Как пишет The Independent, таким образом владение небольшим количеством каннабиса больше не...
 
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