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Золото, уран и медь в Беларуси искать не будут

29.07.2019 21:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Но они у нас есть!

Геологическая разведка золота в Беларуси пока не будет проводиться. Об этом заявил замминистра природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Хмель.

- Мы говорим о том, что в Беларуси есть проявления золота. Это содержание, которое никакого экономического интереса для нас не представляет. Себестоимость добычи таких ресурсов просто колоссальная. Поэтому на сегодняшний день не планируется проведение дополнительных исследований и работ по проявлениям золота в Беларуси, - цитирует замминистра belta.by.

В ведомстве отметили, что геологоразведочная отрасль ориентируется в первую очередь на то сырье, которое востребовано.


- Пока такие объекты, как проявления золота, урана, не стоят на первом месте. То есть эти работы, возможно, будут идти где-то параллельно своим чередом в рамках геологического картирования. То же самое в отношении меди, - дополняет начальник главного управления природных ресурсов Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Василий Колб.
 
 
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