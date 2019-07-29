Серена Уильямс придумала одежду для любой фигуры









Это красное эластичное платье с драпировкой на груди, которое, по заверению спортсменки, подходит для абсолютно любой женской фигуры. «Я разработала платье Twist Front для всех и каждой», — написала Уильямс в Twitter. Текст сопровождала фотография, на которой она и шесть других женщин с разными типами фигуры позируют в новом платье.





Напомним, что Уильмс не первая спортсменка, которая после завершения карьеры занялась одеждой. Так, на том же поле пробует сейчас свои силы прославленная белоруска Даарья Домрачева. Правда, модели Домрачевой для таких же спортивных людей, как и она сама.