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Серена Уильямс придумала одежду для любой фигуры

29.07.2019 21:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Бывшая первая ракетка мира Серена Уильямс представила новую модель в своей именной коллекции одежды. Об этом сообщает Daily Mail.



Это красное эластичное платье с драпировкой на груди, которое, по заверению спортсменки, подходит для абсолютно любой женской фигуры. «Я разработала платье Twist Front для всех и каждой», — написала Уильямс в Twitter. Текст сопровождала фотография, на которой она и шесть других женщин с разными типами фигуры позируют в новом платье.

Напомним, что Уильмс не первая спортсменка, которая после завершения карьеры занялась одеждой. Так, на том же поле пробует сейчас свои силы прославленная белоруска Даарья Домрачева. Правда, модели Домрачевой для таких же спортивных людей, как и она сама. 
 
 
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Бывшая первая ракетка мира Серена Уильямс представила новую модель в своей именной коллекции одежды. Об этом сообщает Daily Mail.
 
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