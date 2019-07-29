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В Министерстве спорта и туризма чествовали команды по самбо и вольной борьбе
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Самбо без преувеличения можно назвать одним из самых медальных видов спорта в Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
На II
Вячеслав Кот, главный тренер сборной Беларуси по самбо:
Для женской сборной Беларуси по борьбе II Европейские игры в Минске уже приятная страница в летописи спортивной истории. Но как каждый победитель, чемпионы хотят большего, и сегодня белорусские леди держат курс на Нур-Султан, где в этом году пройдет мировое первенство.
Место в команде гарантированно исключительно тем, кто успешно выступит на международном турнире на призы трехкратного Олимпийского чемпиона Александра Медведя. Напомним, на минском мультифоруме наши девушки завоевали две награды.
Василиса Марзалюк, двукратная победительница Европейских игр:
Поддержали почин женщин и наши борцы-вольники. В Минске они смогли положить в медальную копилку страны серебро Али Шабанова и бронзу Александра Гуштына. На предстоящем мировом форуме перед парнями стоят задачи более сложные.
Александр Ласица, главный тренер сборной Беларуси по вольной борьбе:
Если спортсмены подойдут в хорошей форме, то на сегодня эта команда способна завоевать 4-5 медалей.
Все герои получили заслуженные награды, и впереди каждого ожидает борьба за олимпийские лицензии. Ведь до игр в Токио осталось ровно 360 дней.
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Новости Беларуси. Самбо без преувеличения можно назвать одним из самых медальных видов спорта в Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
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