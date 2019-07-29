ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Министерстве спорта и туризма чествовали команды по самбо и вольной борьбе

29.07.2019 23:21 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Самбо без преувеличения можно назвать одним из самых медальных видов спорта в Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На II Европейских играх, которые принимал Минск в июне, наши самбисты завоевали 15 наград: 3 медали были золотые. Однако отдыхать нашим атлетам некогда. Сегодня белорусские самбисты уже начали подготовку к еще одному ответственному старту. В ноябре пройдёт Чемпионат мира, который примет Южная Корея. Поэтому сегодняшнее чествование в Министерстве спорта и туризма стало еще одним мотивационным фактором для будущего успеха.

В Министерстве спорта и туризма чествовали команды по самбо и вольной борьбе

Вячеслав Кот, главный тренер сборной Беларуси по самбо:
Команда готовилась, команда была готова, команда шла к этим соревнованиям, настраивалась на них. Для нас это был, наверное, самый престижный турнир, который есть в самбо. На что готовимся дальше? Готовимся дальше бороться и побеждать. Сделать все возможное, чтобы стоять на вершине.

В Министерстве спорта и туризма чествовали команды по самбо и вольной борьбе

Для женской сборной Беларуси по борьбе II Европейские игры в Минске уже приятная страница в летописи спортивной истории. Но как каждый победитель, чемпионы хотят большего, и сегодня белорусские леди держат курс на Нур-Султан, где в этом году пройдет мировое первенство.

В Министерстве спорта и туризма чествовали команды по самбо и вольной борьбе

Место в команде гарантированно исключительно тем, кто успешно выступит на международном турнире на призы трехкратного Олимпийского чемпиона Александра Медведя. Напомним, на минском мультифоруме наши девушки завоевали две награды.

В Министерстве спорта и туризма чествовали команды по самбо и вольной борьбе

Василиса Марзалюк, двукратная победительница Европейских игр:
Это было очень приятно, наш немножко вырвали из нашей рабочей атмосферы, но это действительно важно для меня. Я хочу достойно выступить на турнире А.В. Медведя, потому что я способна быть в финале. Чемпионат мира очень сложный будет в этом году и моя весовая категория одна из самых титулованных, поэтому будет непросто. Я думаю, что финал для меня реален, но борьба – непредсказуемая вещь.

В Министерстве спорта и туризма чествовали команды по самбо и вольной борьбе

Поддержали почин женщин и наши борцы-вольники. В Минске они смогли положить в медальную копилку страны серебро Али Шабанова и бронзу Александра Гуштына. На предстоящем мировом форуме перед парнями стоят задачи более сложные.

В Министерстве спорта и туризма чествовали команды по самбо и вольной борьбе

Александр Ласица, главный тренер сборной Беларуси по вольной борьбе:
Некоторые выигрывают чемпионов мира. На равных боролись, но на последних секундах отдали. Будем работать, это уже хороший старт, проверочный. Планируем на чемпионате мира завоевать максимальное количество лицензий, медалей.

Если спортсмены подойдут в хорошей форме, то на сегодня эта команда способна завоевать 4-5 медалей.

Все герои получили заслуженные награды, и впереди каждого ожидает борьба за олимпийские лицензии. Ведь до игр в Токио осталось ровно 360 дней.

Люди в материале: Василиса Марзалюк, Александр Ласица, Вячеслав Кот
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 29
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Самбо без преувеличения можно назвать одним из самых медальных видов спорта в Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
 
Новости дня
Новости разные
 
Фотоколлаж трамвая появился на улице Октябрьской в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.07.2019
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика