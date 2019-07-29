Госстандарт составил антирейтинг опасного электрооборудования

Источник материала: Ежедневник





Государственный комитет стандартизации и метрологии составил антирейтинг опасного электрического оборудования, которое потребителю следует обходить стороной и которое запрещено к реализации на территории Беларуси.

Согласно антирейтингу, в последнее время Беларусь буквально захлестнула волна дешевой электрической продукции из Китая, которая представляет реальную опасность для людей. Из 390 наименований, внесенных в антирейтинг Госстандарта, 368 (95%) - произведено именно в Китае. На втором месте электрические товары из России. По сути получается, что два наших самых больших друга, дающие Беларуси больше всего денег, в том числе на реализацию амбициозных проектов, и являются главными поставщиками опасной электрической продукции.

При этом, если брать конкретно Китай, то опасным Гостандартом признавался практически весь спектр продукции, от обычных удлинителей до смартфонов. Безусловным лидером антирейтинга является китайская компания ATL Business (Shenzhen) CO., LTD, в адрес которой Госстандарт вынес более 40 предписаний, признав опасным 60 наименований товаров. Это светильники (в основном детские), светодиодные лампы, зарядные устройства, удлинители и другие товары.

Среди производителей более сложной электрической продукции, самым опасным Госстандарт признал китайскую компанию Shanghai AMP Imp& Exp Co., Ltd. Из ее производственных цехов в Беларусь отправлялись электрические чайники, плитки, сушилки, фены, кофемолки и другие небезопасные товары, от которых лучше держаться подальше.

Мобильная телефония признана в Беларуси опасной от китайской компании Malead Limited и российской ООО «Альфател», которые также собираются в Китае.

Если брать известные в Беларуси бренды, получившие в последнее время широкое распространение в народе благодаря своей дешевизне, то здесь отличилась марка Polaris, производимая ООО «Текстон Корпорейшн» (США), но опять же в Китае. Госстандарт признал небезопасными ее фен, блендер, кофемолку, щипцы, мясорубку, прибор для выпечки.

С опасной электрической продукцией в антирейтинг попали российские компании ЗАО«Энергокомплект» (г. Ростов-на-Дону)и ООО «Электрик Дом Строй» (г.Москва), у которых по шесть наименований товаров признаны небезопасными.

Со всем списком составленного антирейтинга можно ознакомиться на сайте Госстандарта.