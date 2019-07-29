"Разница в цене - более тысячи долларов". Как журналист выводил на чистую воду продавцов "бэушных" моторов и был задержан милиционерами

Источник материала: Виртуальный Брест

В работе журналиста трудностей всегда немало. И дело даже не в том, что сама по себе профессия требует знаний практически в любой области, так как цена ошибки может быть очень велика. А вот добиться от чиновников, а также от правоохранителей должной реакции на откровенное жульничество порой нереально. Одни только истории с залоговыми автомобилями из России чего стоят, когда мы прошли путь от районной милиции до Генеральной прокуратуры и ДФР. Ситуация не изменилась, деятели в сфере противоправной торговли автомобилями и поныне занимаются тем же, чем и занимались до этого, - обманывают людей.





Когда в редакцию ABW.BY обратился владелец и мастер СТО из Смолевичей Владимир Зеленский и сообщил, что встретился в своей работе с перебитым номером на двигателе, мы даже не предполагали, что дело примет такой оборот. Но материал изначально обещал быть интересным, поэтому мы выехали в город-спутник.





Для начала сообщим, что ИП Зеленский имеет необходимые разрешения и сертификаты на проведение ремонтных работ с автомобилями, - это мы проверили сразу.

А затем выслушали его историю: "Не так давно ко мне обратился мой знакомый Олег. До этого на другой СТО он успел поменять на своем автомобиле Renault Master двигатель 2.5 DCI. Сразу после замены обнаружились неисправности: то масло текло, то двигатель стал троить, а потом окончательно "накрылся". Я сказал ему: приезжай ко мне, будем двигатель снимать и смотреть. Сняли двигатель, я начал его осмотр. Честно говоря, чувство, что что-то тут не так, возникло у меня сразу: год выпуска двигателя затерт инструментом, а место затирания закрашено. Ладно, проверим маркировки. Внизу двигателя ударным способом была нанесена маркировка G9U, что соответствует двигателю 2.5. DCI. Но это на самом деле обман...





Судя по состоянию, двигатель этот серьезно "бэушный", а маркировочная надпись четкая, как новенькая, и тоже покрыта свежей краской. Я ввел в интернете номер самого двигателя 8200102320 и получил информацию, что это двигатель объемом 2,2 литра, а не 2.5, а значит, на маркировочной табличке должно быть нанесено G9T. Проверить это легко. Затем я провел процедуры по определению хода поршня, чтобы путем измерений определить технические характеристики осматриваемого двигателя.

Технические замеры подтвердили, что предоставленный мне двигатель имеет фактический объем 2,2 литра, вместо 2,5 литра, как указано в документах на покупку этой детали и на маркировке. Результат установки "поддельного" двигателя на автомобиль - очередной дорогой ремонт. Долго такое "художество" не проедет. "Тебя обманули, - заявил я Олегу, - это жульничество. Где ты приобрел? Неси документы".





И тут меня посетило "дежавю". Я уже встречался около трех лет назад с подобной ситуацией, когда в попытках найти двигатель объемом 2,5 литра мне пытались продать переделанный 2.2. И это было в том же месте, где и приобрел Олег. Тогда я под контролем продавцов снял поддоны в трех движках, заявленных как 2.5, и показал, что это обман. "Других у нас нет" - таков был ответ. Зачем проводятся такие манипуляции? Ответ на поверхности - разница в цене таких агрегатов составляет более тысячи долларов США".

Естественно, так ситуацию оставлять нельзя. Вместе с Владимиром мы звоним поставщику, базирующемуся в Борисове, говорим: "Вы нам под видом 2.5 продали двигатель 2.2, еще и маркировки подделали".

В ответ слышим: "Не знаем ничего, но готовы заменить на другой двигатель, который точно имеет объем 2,5 литра. Ждите в Смолевичах, вам все доставят через два часа, машина грузится в Минске".

Спустя два часа снова звоним и опять слышим: "Скоро".

Попросили телефон водителя, набираем его, а он говорит: "Выезжаю из Борисова, скоро буду". Интересные круги, однако, делает доставка, если ездит в Смолевичи из Минска через Борисов.

Тем не менее чудо свершилось - поставщик наконец-то привез нам требуемый двигатель.





Выгружаем и начинаем осмотр уже второго 2.5 DCI.





Та же картина: год выпуска затерт, табличка явно изменена и свежеокрашена.

Проверяем по номеру двигателя - это 2.2 DCI.

"Это что вообще?" - спрашиваю я водителя. Каким же цинизмом нужно обладать, чтобы взамен поддельного двигателя 2.5. DCI привезти другой поддельный двигатель 2.5 DCI?!

Выходит, пока мы ждали новый двигатель в Смолевичах, его "шаманили", красили, документы готовили? С таким я сталкиваюсь впервые. Их за руку ловят, уличают в обмане, а они делают то же самое. Опять звоним поставщику в Борисов и предупреждаем, что едем сдавать первый поддельный двигатель по гарантии, "замена" нам на такое же не нужна. "Хорошо, приезжайте", - слышим в ответ. В офисе оформляем возврат и едем на склад. То есть юридически двигатель они приняли, но фактически он у нас в автомобиле. Странно, но ладно.





Вышедший к нам сотрудник говорит, что руководства на складе, как и в офисе, нет, но "будем что-то решать". Пока "решают", осматриваемся по сторонам и видим лежащий за углом двигатель 2.2 DCI. Ждет перевоплощения? Кто знает.





Время идет, руководства нет, внятного ответа на вопрос, с кем можно поговорить о возмещении ущерба, причиненного автомобилю продажей поддельного двигателя, - тоже.

Едем обратно в офис - там по-прежнему никого, телефон директора не дают.

Юридически принадлежащий уже им двигатель все еще лежит в багажном отделении нашего автомобиля. Нам-то их "художество" и даром не нужно: верните деньги, возместите ущерб - и мы уедем. Увы, найти хоть кого-то, кто правомочен обсуждать эти вопросы, не удалось. Едем домой.

По пути нам звонят со склада и сообщают радостную весть: "Вернитесь, отдадим деньги за ущерб". Здесь у нас возникла дилемма: Олег, купивший сей "творческий" продукт местных мастеров, рад, и его можно понять - без судов, споров и склок решен финансовый вопрос. Но я добавляю ложку дегтя: слишком все гладко.

И действительно, по прибытии к складу нас моментально заблокировали со всех сторон, перекрыв таким образом пути отхода. Спецоперация проведена поставщиком быстро и красиво, отдадим должное.

Вид спереди:





Вид сзади:





При этом представитель поставщика, увидев видеосъемку, попытался выбить телефон из рук.

Прямо на въезде в Борисов, перед поворотом на знаменитый стадион флагмана белорусского футбола клуба БАТЭ, есть огромный плакат, говорящий о том, что на помощь всегда придет милиция города Борисова. Что же, нам ничего не остается, как набрать 102.





Милиционеры прибыли оперативно, первые впечатления положительные. Владимир как специалист рассказывает милиционеру и демонстрирует на самом двигателе факт подделки, объясняет, с какой целью это делается и каковы последствия установки на автомобиль такого узла. Причем слова "подделка" и "мошенничество" употребляются неоднократно.

На действия милиционеров это никак не повлияло. Один из них, выяснив номер директора, стал общаться с ним по телефону. Странно, нас такой чести не удостоили.

Тем временем наш автомобиль был заблокирован уже другим транспортным средством, но тем же водителем. Свой личный транспорт он, видимо, решил поберечь.





Странно, что борисовские милиционеры ему позволили совершить нарушение ПДД , причем второй раз.