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В День города в Брестском роддоме поздравили новорожденных

30.07.2019 06:20 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Совет лидеров молодёжи при администрации Ленинского района г. Бреста в День города 28 июля в четвертый раз посетили УЗ «Брестский областной родильный дом» и поздравили мам с рождением детей.

В День города в Брестском роддоме поздравили новорожденных


В 2019 году отмечается 75-летие освобождения города Бреста от немецко-фашистских захватчиков и празднование его 1000-летия. Акцию Совета лидеров «Мы родились в один день» поддержали депутат Брестского городского совета депутатов Владимир Курилович и первичная организация ОО «Белорусский союз женщин» администрации Ленинского района. 

В День города в Брестском роддоме поздравили новорожденных


Цветы, открытки ручной работы и памятные сувениры доставили мамам радость и положительные эмоции.

В День города в Брестском роддоме поздравили новорожденных

В этот день на свет появилось 11 малышей – 4 девочки и 7 мальчиков.

В День города в Брестском роддоме поздравили новорожденных

Пусть детки растут здоровыми, счастливыми и достойными гражданами нашей страны. 

В День города в Брестском роддоме поздравили новорожденных

 
Теги: Брест
 
 
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  Совет лидеров молодёжи при администрации Ленинского района г. Бреста в День города 28 июля в четвертый раз посетили УЗ «Брестский областной родильный дом» и...
 
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