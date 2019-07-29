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В День города в Брестском роддоме поздравили новорожденных
30.07.2019 06:20 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Совет лидеров молодёжи при администрации Ленинского района г. Бреста в День города 28 июля в четвертый раз посетили УЗ «Брестский областной родильный дом» и поздравили мам с рождением детей.
В этот день на свет появилось 11 малышей – 4 девочки и 7 мальчиков.
Пусть детки растут здоровыми, счастливыми и достойными гражданами нашей страны.
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Совет лидеров молодёжи при администрации Ленинского района г. Бреста в День города 28 июля в четвертый раз посетили УЗ «Брестский областной родильный дом» и...
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