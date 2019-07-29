В День города в Брестском роддоме поздравили новорожденных

Источник материала: Виртуальный Брест

Совет лидеров молодёжи при администрации Ленинского района г. Бреста в День города 28 июля в четвертый раз посетили УЗ «Брестский областной родильный дом» и поздравили мам с рождением детей.







В 2019 году отмечается 75-летие освобождения города Бреста от немецко-фашистских захватчиков и празднование его 1000-летия. Акцию Совета лидеров «Мы родились в один день» поддержали депутат Брестского городского совета депутатов Владимир Курилович и первичная организация ОО «Белорусский союз женщин» администрации Ленинского района.







Цветы, открытки ручной работы и памятные сувениры доставили мамам радость и положительные эмоции.





В этот день на свет появилось 11 малышей – 4 девочки и 7 мальчиков.





Пусть детки растут здоровыми, счастливыми и достойными гражданами нашей страны.



