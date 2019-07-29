Новым директором КУП «УКС Брестского городского ЖКХ» назначен Кацко С.В.

Источник материала: Виртуальный Брест

Ранее Кацко Сергей Васильевич работал главным инженером Коммунального унитарного предприятия «Управление капитального строительства Брестского городского жилищно-коммунального хозяйства».







Сергей Васильевич родился в д. Горбаха, Ивановского района, Брестской области.



Образование высшее, в 1991 г. окончил Камышинское высшее военное строительно-командное училище, в 2011 г. – Институт технологий автоматизации и управления Белорусского государственного университета, в 2017 г. – Академию при Президенте Республики Беларусь.



После прохождения служба в Вооруженных силах Республики Беларусь трудовую деятельность начал с должности мастера. Работал на предприятиях Брестской области.