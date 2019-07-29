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Новым директором КУП «УКС Брестского городского ЖКХ» назначен Кацко С.В.

30.07.2019 06:20 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Ранее Кацко Сергей Васильевич работал главным инженером Коммунального унитарного предприятия «Управление капитального строительства Брестского городского жилищно-коммунального хозяйства».

Новым директором КУП «УКС Брестского городского ЖКХ» назначен Кацко С.В.


Сергей Васильевич родился в д. Горбаха, Ивановского района, Брестской области. 

Образование высшее, в 1991 г. окончил Камышинское высшее военное строительно-командное училище, в 2011 г. – Институт технологий автоматизации и управления Белорусского государственного университета, в 2017 г. – Академию при Президенте Республики Беларусь.

После прохождения служба в Вооруженных силах Республики Беларусь трудовую деятельность начал с должности мастера. Работал на предприятиях Брестской области.

 
 
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  Ранее Кацко Сергей Васильевич работал главным инженером Коммунального унитарного предприятия «Управление капитального строительства Брестского городского...
 
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