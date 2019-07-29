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Новым директором КУП «УКС Брестского городского ЖКХ» назначен Кацко С.В.
30.07.2019 06:20 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Ранее Кацко Сергей Васильевич работал главным инженером Коммунального унитарного предприятия «Управление капитального строительства Брестского городского жилищно-коммунального хозяйства».
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Ранее Кацко Сергей Васильевич работал главным инженером Коммунального унитарного предприятия «Управление капитального строительства Брестского городского...
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