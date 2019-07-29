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Итоги городского фестиваля-конкурса цветов «Краски Бреста» по Московскому району
30.07.2019 06:20 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Финальные мероприятия городского конкурса цветов «Краски Бреста» прошли 28 июля. Более 120 творческих работ в креативном цветочном оформлении были представлены на «суд» городской конкурсной комиссии, а также для обозрения и возможности сделать памятное фото на фоне «цветочной красоты» жителям и гостям нашего города.
В результате конкурсной комиссией победителями от Московского района г. Бреста признаны:
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Финальные мероприятия городского конкурса цветов «Краски Бреста» прошли 28 июля. Более 120 творческих работ в креативном цветочном оформлении были представлены...
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