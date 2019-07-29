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В Ленинском районе Бреста подведены итоги первого этапа фестиваля цветов «Краски Бреста»
30.07.2019 06:20 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В фестивале-конкурсе приняли участие 75 предприятий, организаций, учреждений, владельцев домовладений, балконов, ЖСПК и представили фотоматериалы.
Бреста подведены итоги первого этапа фестиваля цветов «Краски Бреста»" alt="В Ленинском районе Бреста подведены итоги первого этапа фестиваля цветов «Краски Бреста»">
Администрация Ленинского района определила победителей.
В номинации «Лучшее оформление территории организации» победили:
В номинации «Лучшее оформление учреждения социальной сферы» прбедили:
В номинации «Лучшее цветочное оформление двора»:
В номинации «Лучшее цветочное оформление балкона»:
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В фестивале-конкурсе приняли участие 75 предприятий, организаций, учреждений, владельцев домовладений, балконов, ЖСПК и представили фотоматериалы. ...
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