ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Ленинском районе Бреста подведены итоги первого этапа фестиваля цветов «Краски Бреста»

30.07.2019 06:20 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

В фестивале-конкурсе приняли участие 75 предприятий, организаций, учреждений, владельцев домовладений, балконов, ЖСПК и представили фотоматериалы.

Бреста подведены итоги первого этапа фестиваля цветов «Краски Бреста»" alt="В Ленинском районе Бреста подведены итоги первого этапа фестиваля цветов «Краски Бреста»">

Администрация Ленинского района определила победителей.

В Ленинском районе Бреста подведены итоги первого этапа фестиваля цветов «Краски Бреста»

В номинации «Лучшее оформление территории организации» победили:

  • СП ОАО «Брестгазоаппарат» (генеральный директор - Кузьминчук Виктор Александрович); 
  • Брестское КУП «Парк культуры и отдыха» (директор - Щегельский Андрей Владимирович).

В номинации «Лучшее оформление учреждения социальной сферы» прбедили:

  • ГУО «Средняя школа № 18 г. Бреста» (директор - Голубева Оксана Алексеевна);
  • ГУО «Ясли-сад № 68 г. Бреста» (заведующий - Охримук Анна Викторовна);
  • ГУО «Средняя школа № 20 г. Бреста имени Героя Советского Союза Д.М. Карбышева» (директор - Никифоровец Ирина Федоровна);
  • ГУО «Ясли-сад № 80 г. Бреста» (заведующий - Жигар Ирина Васильевна);
  • ГУО «Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации «Стимул» г. Бреста» (директор - Дутова Наталья Александровна);
  • ГУО «Ясли-сад № 71 г. Бреста» (заведующий - Панасюк Ольга Васильевна).

В номинации «Лучшее цветочное оформление двора»:

  • жилой дом по ул.Солнечная, 88/1 (председатель правления - Дорошук Вера Степановна).

В номинации «Лучшее цветочное оформление балкона»:

  • балкон собственника Шешук Галины Владимировны (ул. К. Маркса, д. 56, кв. 2).
 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 65
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  В фестивале-конкурсе приняли участие 75 предприятий, организаций, учреждений, владельцев домовладений, балконов, ЖСПК и представили фотоматериалы. ...
 
Новости дня
Новости разные
 
Госстандарт составил антирейтинг опасного электрооборудования
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.07.2019
Чырвоны прамень

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика