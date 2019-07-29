Неймара больше не обвиняют в изнасиловании модели

Источник материала: Tut.by

Бразильская полиция сняла с нападающего «Пари Сен-Жермен» (пока еще) обвинения в изнасиловании. Об этом сообщает телеканал Globo со ссылкой на заключение следствия.

Полиция сочла представленные материалы недостаточными для того, чтобы сделать вывод о виновности футболиста. Но у прокуратуры есть 15 дней, чтобы обжаловать это решение.

Кроме всего прочего следователи запросили записи с камер наблюдения из отеля в Париже, где якобы произошло изнасилование, а также заключение врача модели Наджилы Триндаде Мендес де Соузы, которая обвинила Неймара в изнасиловании.

Об обвинениях девушки стало известно в начале июня . Тогда пострадавшая заявила, что изнасилование произошло 15 мая в Париже. По ее словам, она приехала туда после приглашения Неймара, с которым они познакомились через соцсеть. Спустя два дня женщина вернулась в Бразилию, но, якобы, долгое время не решалась обратиться в полицию.

Неймар изначально отрицал обвинения. А его отец также рассказал, что у них есть доказательства того, что его сына шантажировали.