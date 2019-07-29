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Неймара больше не обвиняют в изнасиловании модели
Источник материала: Tut.by
Бразильская полиция сняла с нападающего «Пари Сен-Жермен» (пока еще) обвинения в изнасиловании. Об этом
Полиция сочла представленные материалы недостаточными для того, чтобы сделать вывод о виновности футболиста. Но у прокуратуры есть 15 дней, чтобы обжаловать это решение.
Кроме всего прочего следователи запросили записи с камер наблюдения из отеля в Париже, где якобы произошло изнасилование, а также заключение врача модели Наджилы Триндаде Мендес де Соузы, которая обвинила Неймара в изнасиловании.
Об обвинениях девушки стало известно
Неймар изначально отрицал обвинения. А его отец также рассказал, что у них есть доказательства того, что его сына шантажировали.
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Сейчас у прокуратуры есть 15 дней, чтобы обжаловать это решение.
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