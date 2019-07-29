Сколько стоит доверенность на авто и как ее оформить: инструкция

Источник материала: Myfin



Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

Генеральная доверенность или на право владения, пользования: в чем отличия?

Статья 186 Гражданского кодекса Республики Беларусь устанавливает, что доверенностью признается письменное уполномочие, выдаваемое с учетом требований законодательства одним лицом другому для представительства перед третьими лицами.