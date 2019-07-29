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Сколько стоит доверенность на авто и как ее оформить: инструкция

30.07.2019 07:00 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Сколько стоит доверенность на авто и как ее оформить: инструкция
Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

Генеральная доверенность или на право владения, пользования: в чем отличия?

Статья 186 Гражданского кодекса Республики Беларусь устанавливает, что доверенностью признается письменное уполномочие, выдаваемое с учетом требований законодательства одним лицом другому для представительства перед третьими лицами.

Первая разновидность доверенности – это доверенность на право владения и пользования транспортным средством. По ней передается исключительно право управления автомобилем, без права продажи, дарения или иного распоряжения транспортным средством. Если кто-то пытается вам продать авто, используя этот тип доверенности, ни в коем случае не соглашайтесь. 

 
 
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Сколько стоит доверенность на авто и как ее оформить: инструкция
 
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