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Крути педали или отдыхай. Тест-драйв электровелочоппера за 3400 рублей

30.07.2019 07:24 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Мимо этого электровелосипеда точно не пройдешь. Настоящий шоу-стоппер, который заставляет обернуться всех — автомобилисты, велосипедисты, прохожие. Длиннющая рама, необычная посадка, толстенные колеса — все это хорошо, но подойдет ли этот электрочоппер для ежедневных перемещений по городу? AUTO.TUT.BY устроил небольшой тест-драйв, а заодно оценил велосипедную инфраструктуру Минска.


Дорого — удобно?

Этот красавец Forsage Falcon стоит 3400 рублей. Не самый дорогой велосипед, но уж точно один из самых эффектных. Вау-фактор срабатывает на 100 процентов. Но «красиво» и «удобно» не всегда идут рядом.

Велосипедная часть здесь стандартная — педали, цепь, 7 скоростей с манеткой переключения на руле. Тормоза дисковые. Электрическая часть тоже обычная — в ступице заднего колеса встроен компактный электромотор на 500 W. Он питается от литий-ионного аккумулятора на 10,4 Ач, расположенного на раме. По заверениям производителя, полной зарядки аккумулятора хватит на пробег около 40 км. Этот байк может работать в двух электрических режимах. Первый вариант гибридный. Ездок крутит педали, а электромотор ненавязчиво помогает это делать. При этом дисковые тормоза оснащаются электронными датчиками, отключающими электромотор.


Второй вариант — езда на чистой электротяге. Для управления «газом» на левой рукоятке есть небольшой «курок». Нужно еще добавить, что аккумулятор съемный и довольно легкий. В комплекте к нему идет зарядное устройство, по размеру сопоставимое с блоком питания ноутбука. Я всегда был убежден, что подобные электрические велосипеды или самокаты должны оснащаться съемными и легконосимыми батареями. Во всяком случае до тех пор, пока велопарковки не начнут оборудовать розетками.

Теперь об удобстве. Главным образом — посадка. Она здесь специфическая. Низкая, с вытянутыми вперед руками и ногами. Проще говоря — чопперная. Если сидеть с опущенным сиденьем, то удобно рукам, но неудобно ногам. Поднимаю кресло — высоко, но зато ноги занимают более-менее удобное положение. В общем, есть нюансы. К органам управления претензий нет, разве что тормоза требуют настройки — у рукояток слишком большой ход.


Не для гонок, а прогулок

Велочоппер — специфическое транспортное средство. Это в первую очередь прогулочный велосипед. Себя показать, дать другим посмотреть. Катишь себе с ветерком, ловишь на себе взгляды окружающих. Хорошо! По прямой и ровной дороге тяжелый электровелосипед неплохо едет при помощи одной только мускульной силы. Я ожидал большего сопротивления от широченных колес. Но на крутых подъемах, например, от цирка к ГУМу, даже на первой передаче вытянуть тяжеловато. Вот тут-то на помощь приходит электротяга.

Для начала — гибридный режим. У него есть шесть режимов мощности. Переключаются они кнопками на левой рукоятке и отображаются на экране трип-компьютера. В режиме «1» помощь электромотора минимальна, в режиме «6» — максимальная отдача. Чтобы не загружать инструкциями, в каких режимах движения какой уровень помощи выбирать, расскажу проще и понятнее. На уровне «6» можно включить на велосипеде седьмую, самую скоростную передачу, и гонять только на ней. С большинством особенностей ландшафта Минска электропривод вкупе с мускульной силой справился. При этом педали я крутил в расслабленном состоянии. Разве что при старте с места приходится прилагать заметное усилие, пока не подключится электропривод.

На прямой легко поддерживается скорость 20−25 км/ч. С горки мне удалось разогнаться до 40 км/ч, но уже пришлось попотеть.


По остальным режимам сложно выдать какие-то рекомендации. Все зависит от индивидуальных физических особенностей, а конкретно — от мускульной силы ног. Но, повторюсь, на любой из семи «железных» скоростей электропривод позволяет крутить педали вообще без напряжения даже на подъемах. И это здорово. Во всяком случае на работу можно приехать, не чувствуя себя загнанной лошадью. И еще маленькое наблюдение от неопытного велосипедиста. Спина под рюкзачком отчаянно потеет в жару. Поэтому хотелось бы иметь на велосипеде багажник или корзину для таких вот дорожных мелочей.


Электровелочоппер отлично ездит по прямой, но резкие маневры — это не его стихия. Руль поворачивается с непривычки тяжело, управляемость специфическая. Тут нужно пользоваться мотоциклетной техникой, с укладыванием корпуса в поворотах. Но тогда возникает риск чиркнуть педалями по асфальту. Да и в целом электровелосипед — тяжелый и не слишком маневренный. Это надо понимать и осознавать, подстраиваясь под его особенности.

Из заводских данных не совсем понятно, для какого режима движения — гибридного или чисто электрического — указан запас хода в 40 км. По ощущениям, проехать такое расстояние на чистой электротяге вряд ли получится, разве что на ровной дороге при скорости 15−20 км/ч. А вот в режиме гибрида этот показатель вполне достижим, но опять же без использования помощи электромотора по максимуму.

Скачем — носим — объезжаем

Чтобы понять возможности его городской эксплуатации, я отправился от автоцентра Geely на Орловской, где забирал велосипед, к станции метро «Восток». Маршрут составил по наитию. От Орловской выехал на проспект Победителей, дальше повернул на ул. Машерова и по ней доехал до проспекта Независимости. По проспекту — по левой стороне до метро «Восток». На проезжую часть нигде не выезжал.


Если катание на велосипеде — это просто развлечение, способ прогуляться — то все в порядке. Выезжаешь на обустроенную велодорожку — и наслаждайся ровным асфальтом. Но мысль использовать велосипед как замену традиционным видам транспорта мне в голову не пришла. Велодорожки нарисованы не там, где надо, а там, где смогли. Широкий тротуар? Вот вам разметка, отделяющая велодорожку от пешеходной части. При этом не на всех пересечениях с дорогами есть понижения. А ПДД по-прежнему заставляют спешиваться на переходах. Как же я начал понимать тех велосипедистов, кто этого не делает!

А еще я не понимаю, что может быть в голове у тех водителей, которые паркуются, перекрывая пешеходные и велосипедные дорожки. Видимо, воздуха в таких черепных коробках больше, чем в шинах этого велосипеда.


Пешеходы с наушниками в ушах или уткнувшиеся в экраны телефонов — частые гости на велодорожках. Один раз я не выдержал, гаркнув на какого-то парня, загородившего мне дорогу. Такие выходы еще простительны, где наличие этой самой велодорожки неочевидно — зачастую это бывает просто непонятная для пешеходов белая полустертая линия. Но в остальных случаях — реально раздражает.


Очень «понравился» сюрприз от подземного перехода на перекрестке Волгоградская — проспект Независимости со стороны Аграрно-технического университета. Спускаешься под землю по пандусу, идешь прямо, чтобы выйти с другой стороны улицы Волгоградской, а там… пандуса нет. А электробайк весит, между прочим, не как пушинка. Затащил.


Обратный путь по такому же маршруту (проспект Независимости — ул. Машерова — проспект Победителей — ул. Орловская) занял у меня 40 минут обычной неспешной езды с тремя подземными переходами и без вылазок на проезжую часть. Это сильно дольше, чем на автомобиле, но, предположу, быстрее, чем на общественном транспорте. Но за день тест-драйва я точно понял, что пока не готов пересаживаться на велосипед. И город не готов меня на нем принять. Но справедливости ради замечу, что в нужном направлении мы двигаемся.

Нам запомнилось


Поддерживать скорость 20−25 км/ч на гибридном приводе легко

 


Из-за длинной базы нужно быть осторожным на пандусах подземных переходов. Я так случайно поцарапал педаль

 


Для девушки электровелосипед тяжеловат, но это если носить. А ездить — легко

 


Толстенные колеса работают как амортизаторы, фильтруя мелкие неровности

 


Экран трип-компьютера монохромный, но показания легко читаются

 


Управление трип-компьютером выведено на небольшой пульт на левой рукоятке

 


Скорости-звездочки переключаются манетками справа

 


Семь скоростей и компактный электромотор размещены на заднем колесе

 

 
Теги: Минск
 
 
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Мы протестировали электровелосипед стоимостью 1650 долларов. А заодно оценили, насколько Минск подходит для использования велосипеда в качестве транспортного...
 
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