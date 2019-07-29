Выглядеть «ок» во время переходного возраста. Что надо знать и девочкам, и мамам

Источник материала: Tut.by

Переходный возраст — и так страшное время по многим причинам, а тут еще и кожа начинает выпендриваться. Как справиться с этой напастью, а заодно с воспалениями, акне и жирным блеском, объясняют врач-косметолог, дерматолог и директор медицинского центра «Синлюкс» Жанна Кудина и медсестра салона красоты «Сакура» Юлия Титок.



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Чем моя кожа в 15 отличается от кожи тех, кому 25?

Особых различий кожи в 14, 16 и 20 лет нет. Но дело в том, что у ребенка она более тонкая, быстрее восстанавливается и усваивает нанесенные вещества, поэтому сильнодействующие препараты могут повлиять не только на проблемную область, но и на весь организм.

Некоторые «взрослые» средства и вовсе оказывают токсическое воздействие, ведь консерванты, сорбенты и стабилизаторы проникают в юный организм без препятствий. Именно поэтому пользоваться маминым кремом нельзя. Там содержатся компоненты, которые способны проникать сквозь уже не такую тонкую кожу, как у подростков. Может быть и такое, что содержание антивозрастных компонентов никак не скажется на коже, но пользы от такого ухода точно не будет.

Если есть желание воспользоваться маминой пенкой для умывания, которая не содержит кислот и раздражающих составов, то это не навредит. Но для подростковой кожи сейчас выпускают отдельные линейки — вот ими и стоит пользоваться. Они не травмируют кожу и помогают (во всяком случае, должны) бороться с акне и воспалениями.

Со скольких лет лучше начинать использовать средства для умывания?

Где-то в 13−14 лет. Ориентируйтесь на старт пубертатного периода, который может начаться и в 12 лет, особенно у девочек.

В этом возрасте может потребоваться дополнительный уход за лицом и телом. Ведь именно тогда проявляются первые проблемы с кожей. Необходимо следовать трем ступеням ухода: умывание пенкой, тонизирование тоником и увлажнение кремом. Этот подход войдет в привычку и будет помогать всю жизнь.

Кроме этого мне ничего не нужно на каждый день?



Жанна Кудина. Фото из личного архива

Остальные смеси, маски, эмульсии лучше использовать, если возникают серьезные проблемы с кожей, потому что они считаются дополнительным уходом.

Раньше существовало мнение, что пилинги нужны только для более зрелой кожи. Сейчас же их разрешают использовать с 16 лет, но опять-таки — по мере надобности, — говорит косметолог.

Что точно ухудшит ситуацию, если есть акне и воспаления?

Точно не стоит покупать тональные средства и пенки, которые содержат агрессивные поверхностно активные вещества или сульфаты. Это то, что забивает поры, именно они становятся частой причиной возникновения черных точек и акне. Конкретного списка таких веществ не существует — стопроцентного спасения нет.

В любом случае необходимо следить за реакцией организма на тот или иной препарат, ведь кожа у всех немного отличается. Самыми частыми раздражителями являются висмут оксихлорид (Bismuth Oxychloride), нитрид бора (Boron Nitride). Кстати, кокосовым маслом тоже увлекаться не стоит.

Как понять, что уход мне не подходит?

Определите свой тип кожи и ориентируйтесь только на средства, предназначенные для него. Можно и самостоятельно понять, какой у вас тип кожи, но лучше уже с раннего возраста обратиться к косметологу. Тем более что консультация врача (даже высшей категории) может обойтись дешевле на 15 рублей .

Консультации врачей смогут уберечь от трат на десятки не нужных тебе кремов, пенок и пилингов.

Кожа выглядела плохо уже лет в 10, это нормально? Что делать?



Юлия Титок. Фото из личного архива

Бывает такое, что уже в этом возрасте у девочек появляются черные точки и небольшие воспаления или акне. Причина этого — слишком активная выработка кожного сала: сальные железы не успевают справляться со своей работой.

В результате у кожи жирный блеск и на ней часто возникают акне. При таком раскладе нужно использовать средства для умывания уже тогда, при первых признаках проблем.

Лучше воспользоваться однокомпонентными пенками, в которых нет агрессивных добавок и мыла.

— А еще состояние нашей кожи зависит не только от того, чем мы умываемся, но и от питания и образа жизни — подчеркивает Юлия.

Есть то, чем нужно пользоваться всегда?

— Да, это защита от ультрафиолета. Нет такого возраста, в котором можно обойтись без солнцезащитных средств и кремов после загара, — уверена Жанна.

В остальных случаях пользоваться каким-либо косметическим средством с самого детства нужно, только если у вас есть кожное заболевание. Например, могут понадобиться средства от повышенной сухости кожи. Но это нетипичные случаи, — говорит врач.

Если я куплю дорогую линейку косметики, она точно подойдет?

— Если простая белорусская косметика не вызывает раздражений и хорошо справляется с воспалениями и угревой сыпью, то смысла переплачивать нет, — говорит Юлия. — Сейчас есть достаточно хорошие аптечные линейки, которые подходят для молодой кожи.



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Главный плюс похода в аптеку за косметикой еще и в том, что фармацевты могут посоветовать не просто крем «от высыпаний», а тот, что подойдет под ваш тип кожи.

Есть ли возможность улучшить качество кожи без десятка кремов?

Да, частая причина увеличения акне — стресс, и 15−17 лет — это именно тот возраст, когда общество давит на еще не определившегося человека. В таких ситуациях нужно находить причину стресса и пытаться ее устранить (или хотя бы минимизировать).

Очень важно понять: все люди уникальны и поэтому нет кого-то «хуже» или «лучше». Уменьшить количество воспалений можно, всего-то полюбив себя и свою кожу. Это не так просто, но того стоит.

Во сколько лет я могу краситься без вот этих «ей же 15, зачем столько макияжа?»

Косметологи считают нормальным краситься с возраста, когда это позволит семья и личные убеждения. Это может быть и 12, и 18 лет. Другой вопрос — в том, что косметику всегда нужно смывать, несмотря на лень. Ведь именно плохо смытая косметика и ведет к образованию новых прыщей (медики называют их комедоны).

Безответственное отношение к умыванию и есть самый большой страх для кожи, а не фразы типа «она еще слишком маленькая, чтобы краситься». Научись смывать косметику и ухаживать за лицом — тогда проблем быть не должно.



Фото: pixabay.com

Декоративная косметика не заставляет тебя выглядеть плохо в более зрелом возрасте. Повседневный яркий макияж не рекомендуется, но косметика не приносит такого вреда, как об этом рассказывают. А уход за лицом даже полезен для молодой кожи, ведь лучше увлажнить лицо легким кремом, чем в 40 жалеть о том, что упустила возможность выглядеть хорошо.