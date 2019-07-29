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Нападающий БАТЭ перед вылетом в Норвегию получил травму колена

30.07.2019 08:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Обозреватель «ПБ» Сергей Дашкевич рассказал о кадровых проблемах БАТЭ перед гостевым матчем Лиги чемпионов с «Русенборгом».


Фото: Reuters

Серьезно вмешаться в планы тренерского штаба БАТЭ может непрекращающийся травмопад. Не успел вернуться в строй Дубаич, как угодил в лазарет Милич, на одной из последних перед вылетом в Норвегию тренировок повредивший колено.

В довесок ко всему уже давно травмированы Сарока, Щербицкий, Филипенко, а также Виллюмссон, курс лечения которого еще продолжается. Резервов для латания кадровых брешей, а заодно и вариантов для усиления игры по ходу матча у Алексея Баги и Ко становится все меньше.

Чего ждать БАТЭ и «Шахтеру» во втором раунде еврокубков

БАТЭ рвется в Лигу чемпионов. А помните, как борисовчане начинали там играть?

 
 
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Не успел вернуться в строй Дубаич, как угодил в лазарет Милич.
 
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