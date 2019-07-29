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Париж на двоих: обзор Wolfenstein: Youngblood

30.07.2019 08:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Первый в истории кооперативный Wolfenstein, который получился неровной, но вполне жизнеспособной вариацией на тему шутера с элементами RPG. В Youngblood можно играть в одиночку, но, как и многое в нашем мире, лучше делать это вдвоем.


События игры разворачиваются в 1980 году спустя 19 лет после Wolfenstein 2: The New Colossus. Главных героинь сразу две — Джессика и София. Это дочери Би Джея Бласковица, героя прошлых игр. С малых лет девушки тренировались, чтобы дать отпор фашистам.

Америка освобождена от гнета Третьего рейха, но Европа все еще под пятой захватчика (если что, действие Wolfenstein разворачивается в альтернативной вселенной, где Германия победила во Второй мировой войне). В какой-то момент Бласковиц покидает дом, ни с кем не попрощавшись. Девушки выясняют, что отец отправился во Францию, и решают последовать за ним.

На старте игроки выбирают, за кого из дочерей будут играть. По сути, разница между героинями только во внешности. Оружие можно подбирать любое, а навыки по ходу прокачки у всех одинаковые. В случае одиночного прохождения второй сестрой будет управлять искусственный интеллект, который действует вполне адекватно: вовремя реанимирует игрока и точно стреляет по врагам.


Изображение: Bethesda

Париж в Youngblood — это несколько районов, которые можно посещать в любое время без ограничений. Сама игра по структуре напоминает какую-нибудь Destiny 2 или The Division 2. Подземные катакомбы, где обосновалось французское сопротивление, это наша база, своеобразный хаб. Там можно пополнять боезапас, болтать с разными персонажами и брать у них сюжетные и второстепенные задания.

Взяв охапку поручений, сестры отправляются в нужный район Парижа. В разработке игры принимала участие студия Arkane, и это заметно. Локации витиеватые, многоуровневые, с большим количеством обходных путей. Не Dishonored 2, но устройство уровней значительно сложнее, чем в предыдущих играх серии.

Это сразу меняет отношение к происходящему. Важно понимать, что в Youngblood линейные сюжетные участки есть в начале и в конце игры. Все, что между — набор заданий, которые по большому счету сводятся к одному — убийству фашистов. И вот тут решается многое. Если вы любили Wolfenstein за повествование, персонажей, постановку роликов и искрометные диалоги, то с Youngblood вам не по пути.


Другое дело, если Wolfenstein для вас — это в первую очередь стрельба, которая перемежается с исследованием мира. В этом случае ценность игры вырастает до небес. Это по-прежнему первоклассный шутер, в котором одинаково увлекательно стрелять из любого оружия, будь-то пистолет с глушителем или огромная штуковина, излучающая смертельный лазер. И в кооперативе все это веселье умножается на два.

Добавляет остроты происходящему прокачка — другое новшество Youngblood. Обе сестры овладевают разнообразными способностями. Стрельба с двух рук, возможность носить с собой тяжелое оружие, временная невидимость, увеличение показателей здоровья и брони — словом, понятные навыки, которые немножко усиливают героинь и делают базовую стрельбу чуть более разнообразной.

Кроме этого, есть так называемые сигналы поддержки — временные бонусы. Лечение, неуязвимость, усиление урона и все такое прочее. Одновременно можно иметь только один такой сигнал, но и он может сильно помочь, например, в схватках с боссами.


Сами перестрелки также ощущаются по-новому. Главным образом потому, что теперь и у врагов, и у главных героинь есть уровни. И если противник сильнее вас, то нужно выпустить в него несколько обойм, чтобы убить. Вдобавок бывают особые враги, с которыми так просто не расправишься, нужна взаимовыручка. Один игрок отвлекает внимание на себя, другой обходит с фланга и начинает стрелять в уязвимые места.

Нужно еще учитывать, что каждая пушка эффективна против разных типов брони. Улучшение оружия немного нивелирует этот момент, и автомат с крутыми обвесами действительно хорош против любого врага. Но против подходящих солдат Рейха он будет еще более эффективен.

Все эти новшества серьезно меняют игровой процесс Wolfenstein. Теперь у игрока есть большие локации с пространством для маневра. Ты бежишь по крыше, спрыгиваешь в толпу нацистов, они разлетаются в стороны, начинается суматоха, прибывает подкрепление. Отстреливаться бесполезно, запрыгиваешь в окно второго этажа, вылетаешь с другой стороны здания, стреляешь в спину противникам. Где-то недалеко вторая сестра истекает кровью. Несешься к ней, реанимируешь, вместе вы в два ствола разбираете большого стального робота, похожего на собаку. Минуту на передышку — и в новый район, там тоже нужно выполнить пару квестов.


Как необязательное ответвление от основных частей, Wolfenstein Youngblood — хорошая кооперативная игра, в которой авторы тестируют новые для серии механики. Не все получается хорошо (стелс все еще ужасен), но это интересный эксперимент. Это игра для тех, кому нравится проходить разные задания в уже знакомых декорациях, кто любит искать секреты, узнавая о мире больше. И в конце концов, для тех, кто любит качественные шутеры от первого лица. Wolfenstein — все еще один из лучших представителей жанра.

 
 
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