Правило восьми лифчиков. Рассказываем, сколько белья должно быть в арсенале женщины и как его выбирать

Источник материала: Tut.by

Сколько бюстгальтеров должно быть в гардеробе у леди и как выбирать белье правильно? Рассказывает стилист, эксперт по стратегическому имиджу Екатерина Гордеева.

Об авторе: Эксперт по имиджу и протоколу Катерина Гордеева





Исторически сложилось, что наших женщин не учили правильно выбирать и планировать свой бельевой гардероб: в условиях тотального дефицита нашим мамам и бабушкам было не до этого.

В итоге имеем интересную статистику: наши девушки покупают больше белья, чем европейки, но при этом активно пользуются лишь двадцатью процентами своих запасов. Чаще всего наша среднестатистическая женщина в течение 4−5 лет активно носит 2−3 удобных лифчика, надевая другие комплекты исключительно «по праздникам».

Любопытно, что большую часть бельевого гардероба славянских девушек занимают «сексуальные комплекты». Так называемое «носибельное» белье можно пересчитать по пальцам одной руки.

Еще одно интересное отличие славянских барышень от европеек: мы тратим значительно меньше времени на примерку и чаще совершаем импульсивные покупки.

Как перестать покупать ненужное и как выбрать свое белье — читайте в моей сегодняшней статье.

Правило восьми лифчиков: сколько белья должно быть в гардеробе

Белье несет в себе важный эмоциональный посыл — в красивых и удобных комплектах мы чувствуем себя увереннее. Поэтому я считаю, что белья должно быть достаточно много, хотя бы по одному комплекту к каждой паре туфель.

Но есть и более экономная концепция идеального бельевого гардероба — «правило восьми лифчиков». Именно такое количество позволяет создать хорошую минимальную базу. Но прежде чем перечислить, что именно входит в те самые «8 лифчиков», важно разобраться, что все белье можно условно разделить на две группы, задачи которых сильно отличаются.

Первая группа — белье под одежду. Эти комплекты необходимы для формирования идеального силуэта, они помогают одежде лучше садиться на фигуру и, если необходимо, визуально корректировать недостатки. Такое белье мы надеваем каждый день. Оно должно быть максимально комфортным в носке, не выделяющимся под одеждой, красивым, но без объемных декоративных элементов.





Вторая группа — «белье без одежды». То, что в народе называют «сексуальными комплектами». Основная задача такого белья — выигрышно подчеркивать сексуальность почти обнаженного тела. «Белье без одежды» может быть менее комфортным и иметь больше декоративных элементов (пушап, шнуровку, декоративные бретели и так далее).





Разделение белья по «целевым назначениям» поможет не прогадать с покупкой новых комплектов. Находясь в магазине, подумайте, для какой цели вы приобретаете белье, и расставьте приоритеты соответствующим образом.





Возвращаемся к «правилу 8 лифчиков». Соотношение «белья под одежду» и «белья без одежды» должно быть примерно 80/20 в пользу первого. Примерно так будет выглядеть укомплектованный по этому правилу бельевой гардероб:

два лифчика под офисную одежду: черный и телесный, с хорошей поддержкой;

пара комфортных лифчиков «на каждый день»: цветные, возможно, из хлопкового трикотажа;

два спортивных бра;

два бюстгальтера для случаев «без одежды».

Спортивное белье живет не больше 3−5 месяцев, потом оно растягивается и перестает поддерживать грудь. Остальные комплекты меняются по мере потери формы и «товарного вида».

Добавляем к каждому бра по несколько трусиков — и база готова. Вы будете прекрасны и в одежде, и без нее. Отмечу, что другие детали бельевого гардероба (пояса для чулок, подвязки и т. д.) и купальники в эту базу не входят и должны подбираться по отдельным правилам. Об этом я расскажу в одной из будущих статей.

Бельевые тренды: на что ориентироваться и к чему относиться с опаской

Как и в моде на одежду или аксессуары, в белье есть свои тренды. Сегодня они следующие: отказ от бюстгальтера, удобство на первом месте и возвращение корсетов. Давайте подробнее остановимся на каждом из них.

Тренд «Отказ от бюстгальтера»

Я не поддерживаю движение «полную свободу груди». Думаю, кроме идеологической базы в основе этого тренда лежало неумение женщин выбирать удобное белье. Безусловно, надевать лифчик нужно не всегда. Но ходить без бра женщинам с большой грудью не рекомендую: гравитация не разделяет некоторых идей феминизма.





Девушкам с небольшой грудью стремительная потеря формы груди не грозит, но даже им в повседневной жизни бюстгальтеры игнорировать не стоит. Особенно на работе. Ведь светить сосками в офисе — дурной тон и сигнал для окружающих, что женщина явно настроена не на работу. Женская грудь сексуальна, и формировать кричащий сексуальный образ на работе могут позволить себе либо женщины без особых карьерных амбиций, либо очень умные манипуляторы, которым под силу направить свою сексуальность в нужное русло. Всем остальным я бы рекомендовала быть скромнее.





(Сексуальность можно использовать как средство манипуляции. Подробнее об этом можно почитать здесь .)

Тренд «Удобство на первом месте»

Все больше производителей отказываются от пушапов, жестких косточек и слишком узких шлеек. В моду вошли лифчики в виде укороченных топов и тонкие кружевные бра. Такое белье гораздо удобнее своих поролоновых аналогов, при этом с функцией поддержки груди оно справляется ничуть не хуже.





Тренд «Возвращение корсетов»

После периода повального нормкора и чрезмерной любви к оверсайз, мода крошечными шагами все же возвращается назад к подчеркнутой женственности. Отсюда появился тренд на корсеты. Интересно, что корсет как предмет одежды пытался вернуться в моду в 2008—2010 годах. Тогда модницы носили корсеты с джинсами и юбками.





Сегодня корсет возвращается именно как часть бельевого гардероба. Кроме декоративной функции корсет выполняет задачу по коррекции фигуры.





Бельевая математика: вычисления для удачной покупки бюстгальтера

Основная сложность с выбором белья состоит в том, что у каждого производителя своя размерная сетка, свои сильные и слабые стороны. Ведь каждый бренд ориентируется на статистику наиболее востребованных размеров и форм своего рынка.

Так, например, французы мастерски создают белье для небольшой груди — самый ходовой размер во Франции равен нашему 75 В. А англичане великолепно делают белье для пышной груди: британки отличаются большим бюстом, поэтому самый популярный размер чашки там — D.

Однако знание «своего» бренда не гарантирует, что все покупки с его логотипом будут удачными. Наше тело постоянно меняется, и та модель, которая идеально сидела год назад, сегодня может оказаться неудобной. Чаще всего проблемы с выбором испытывают девушки резко потерявшие/набравшие вес и девушки во время беременности и во время/после лактации. Привычные модели не подходят, какие покупать вместо них — неизвестно.





Для покупки удобного белья нам понадобится сантиметровая лента. Большинство женских журналов советуют измерять два охвата по самой высокой точке: объем по груди и под грудью. Однако этих манипуляций, я считаю, недостаточно. У груди больше важных характеристик: высота, ширина, объем и расположение по отношению к центру грудной клетки.

Поэтому рекомендую сделать минимум три замера:

объем под грудью,

объем по самым выступающим точкам стоя прямо,

объем груди в наклоне: нагибаем корпус параллельно полу и берем мерку по самой нижней точке.

Дальше вычитаем из результата «по груди» (сначала из положения «прямо», потом из положения «в наклоне») сантиметры «под грудью» и получаем вилку размеров, которая поможет выбрать комфортное белье.

Смотрим теоретический размер чашечки по получившейся разнице:

2,5 см или меньше — чашка размера А;

5 см — размер B;

7,5 см — С;

10 см — D;

12,5 см — Е (у американских брендов — DDD);

15 см — F;

17,5 см — FF (G/H у американских брендов).

Со знанием объема чашки и обхвата под грудью идем в магазин и в процессе примерки определяем практический размер.

В силу того, что у каждого бренда полнота чашки отличается, стоит примерить те бренды, дизайн которых вам нравится, и запомнить ваш реальный размер у каждого из них. Чтобы не запутаться, рекомендую создать файл-табличку на телефоне, куда можно записать свои размеры у каждого производителя.





Небольшая шпаргалка по брендам и размерам:

Пышногрудым красавицам с размером чашки D и более можно обратить внимание на бренды: Adina Reay, Panache, Curvy Kate. В Беларуси их достать сложно, но можно заказать из интернет-магазинов.

Белье деликатного размера А-B делают: huit8, Ayten Gasson, Asceno, Playful Promises, Rosy, Yasmin Eslami, Eres и Girls in Paris.

Важные советы напоследок:

Выбирая новый бюстгальтер, всегда застегивайте его на последний крючок. Лента с застежками создана, чтобы продлить срок службы вашего лифчика. Со временем бра растягивается, а лента компенсирует это растяжение. В среднем нужно три месяца активной эксплуатации белья, чтобы перейти к следующему ряду крючков.

Лента с застежками создана, чтобы продлить срок службы вашего лифчика. Со временем бра растягивается, а лента компенсирует это растяжение. В среднем нужно три месяца активной эксплуатации белья, чтобы перейти к следующему ряду крючков. «Пояс» бюстгальтера должен осуществлять 80% поддержки груди. На бретели и чашки должно приходиться по 10 оставшихся процентов.

Важно, чтобы пояс сидел плотно, но не передавливал тело. Чтобы легче выбрать правильный обхват, воспользуйтесь правилом «двух пальцев»: под пояс лифчика и под каждую из бретелей должны свободно помещаться два пальца. Если пальцам под поясом бра слишком свободно, стоит попросить модель на размер меньше.

На бретели и чашки должно приходиться по 10 оставшихся процентов. Важно, чтобы пояс сидел плотно, но не передавливал тело. Чтобы легче выбрать правильный обхват, воспользуйтесь правилом «двух пальцев»: под пояс лифчика и под каждую из бретелей должны свободно помещаться два пальца. Если пальцам под поясом бра слишком свободно, стоит попросить модель на размер меньше. В чашечках должно найтись место для всей груди вместе с «боковым жирком» (если такой имеется). Косточки должны располагаться строго под грудью и не заходить на нее.

(если такой имеется). Косточки должны располагаться строго под грудью и не заходить на нее. Лайфхак для девушек с широко посаженной грудью: примерьте бра с размером ленты на один меньше обычного, но с чашкой на размер больше. Например, если ваш обычный размер 75 В, примерьте бюстгальтер 70С — его чашка будет шире, но физический объем чашки (в кубических сантиметрах) останется таким же. Есть высокая вероятность, что именно он будет комфортнее, чем та же модель размера 75 В.

Например, если ваш обычный размер 75 В, примерьте бюстгальтер 70С — его чашка будет шире, но физический объем чашки (в кубических сантиметрах) останется таким же. Есть высокая вероятность, что именно он будет комфортнее, чем та же модель размера 75 В. Идеально ли сел лифчик, можно определить следующим образом: наденьте бра, уложите грудь, поднимите руки вверх — бюстгальтер должен остаться на месте. Затем наклонитесь вперед — грудь не должна «убегать» из чашечек.

Не жалейте времени на примерку и носите красивое белье каждый день.