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Трансляции соревнований и фиксированные цены на еду. В Минске открывается первый киберспорт-бар
Источник материала: Tut.by
На улице Октябрьской открылся киберспорт-бар BackDoor, где будут показывать трансляции киберспортивных чемпионатов, а также классического спорта. В Беларуси до этого подобных заведений не было. На свой бар совладельцы даже собрали на краудфандинге пять тысяч долларов. Мы узнали, почему так мало и какие реальные вложения в бар.
Заведение открыли на улице Октябрьской, 16/3. Владельцы арендовали помещение на 150 «квадратов» с огромными потолками, которое раньше было метрологической лабораторией предприятия «МЗОР». Бар расположен не с «тусовочной» стороны улицы, во дворике ближе к реке. Совладельцы BackDoor — супруги Сергей и Анастасия Картуль, а также их друг Алексей Науменко.
Сергей работал в сфере IT, раньше играл в компьютерных клубах, несколько лет назад организовывал ночные трансляции по чемпионату мира по Dota2, называет себя фанатом киберспорта. Как и Алексей, он развивает магазин экстрим-спорта. Анастасия занималась организацией мероприятий, корпоративов. Алексей -за главного по общепиту в этом заведении. Раньше у него был фудтрак Street food family.
— Сейчас этот проект мы поставили на паузу и все силы бросили сюда. В BackDoor работает вся команда фудтрака.
«Это все большой эксперимент»
Идея открыть такой бар пришла к друзьям в октябре прошлого года. Первые три месяца компания вывозила станки завода. Ремонт занимались с марта 2019-го, с большего обходились своими силами.
— Тут вообще ничего не было, знаете, какой тут был апокалипсис? Сыро, холодно, дует через разбитые окна. Но мы пришли и нам безумно понравилась концепция этого места, — говорит Анастасия.
— Ремонт занял четыре-пять месяцев. Мы простые бедные ребята, скажем так. Поэтому 95% работ было сделано своими руками, за исключением технических вещей. Работали в деревне, с пескоструем в гаражах, — говорит Сергей.
Уточняем, почему на краудфандинговой площадке для бара владельцы
— Белорусский краудфандинг сейчас так развит, что большую сумму собрать сложно. Мы и так превысили итоговый сбор. Если посмотреть раздел с успешными проектами, то можно увидеть, что много денег никто и не собирает. А у нас нет наработанного имени, мы не медийные персоны. Мы считаем, что для нас этот проект очень успешно прошел. В краудфандинг включается и комиссия платформы, налоги, подарки для людей, которые жертвовали деньги, — рассказывает Сергей.
Его супруга Анастасия объясняет, что пять тысяч долларов — адекватная сумма для краудфандинга.
— Но в основном это рекламная история, хотелось донести информацию, что мы есть.
О конкретных сроках окупаемости заведения владельцы не говорят, так как у них нет подобного опыта, а у города нет киберспорт-баров.
— Бизнес-план в этом случае — просто фантазии на бумаге. Это все большой эксперимент, большая авантюра, — говорят парни.
«По просмотрам киберспорт находится на втором месте после футбола»
Владельцы говорят, что решили открыть киберспорт-бар, так как заведений этой тематики в Беларуси не было. Не было ни одного бара, где бы регулярно транслировали чемпионаты видеоигр.
— Это спорт будущего, уже сейчас по просмотрам он на втором месте после футбола. У нас есть кинотеатр Silver Screen, который три года назад показал крупные чемпионаты по игре Dota2. Это были ночные показы, все билеты были распроданы. Какие-то бары показывали трансляции стихийно: весь год не имели к этому никакого отношения, а в августе, когда проходит большой чемпионат, решали — покажем, — рассказывает Сергей.
По словам совладельца, в прошлом году самый крупный чемпионат киберспорта The International в Минске посмотрели порядка 3600 человек.
Сергей рассказывает, что поначалу в баре будут идти трансляции крупных турниров, кинопоказы, можно будет прийти поиграть в настольные игры. Что касается небольших соревнований, то перед тем, как показывать их, будут делать опрос в соцсетях, чтобы понять, актуально ли это для посетителей.
— Но если придет большая компания и попросит посмотреть турнир — без проблем. Вчера пришли ребята и попросили включить «Контру» — ok, включили, — говорят владельцы.
В баре будут проходить трансляции и по хоккею, футболу, баскетболу.
Фиксированные цены на меню и соседство с VR-клубом
Заведение работает в тестовом режиме. Официальное открытие запланировано на 3 августа, в этот день в баре устроят соревнование по скоростному поеданию бургера.
По соседству с баром открывается клуб виртуальной реальности VRGrou. Там будут игрушки для геймеров. Владельцы бара такому соседству только рады.
Вход в BackDoor свободный, иногда здесь будут проходить крупные платные мероприятия, потому что количество мест ограничено — бар рассчитан на 50 посадочных мест. Будет ли трансляции платными, владельцы еще не решили.
— Пока мы не определились, но, думаю, что показы финалов будут стоить примерно 10, максимум 20 рублей. Возможно, это будет чек-бар, — говорит Сергей.
Меню на время тестового периода небольшое. Зато цены на бургеры и салаты фиксированные. Бургеры стоят по 10 рублей, салаты — 14, напитки — в пределах 5 рублей.
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Узнали, что в заведении необычного и зачем нужен был краундфандинг на всего пять тысяч долларов.
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