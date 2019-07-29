Трансляции соревнований и фиксированные цены на еду. В Минске открывается первый киберспорт-бар

Источник материала: Tut.by

На улице Октябрьской открылся киберспорт-бар BackDoor, где будут показывать трансляции киберспортивных чемпионатов, а также классического спорта. В Беларуси до этого подобных заведений не было. На свой бар совладельцы даже собрали на краудфандинге пять тысяч долларов. Мы узнали, почему так мало и какие реальные вложения в бар.





Заведение открыли на улице Октябрьской, 16/3. Владельцы арендовали помещение на 150 «квадратов» с огромными потолками, которое раньше было метрологической лабораторией предприятия «МЗОР». Бар расположен не с «тусовочной» стороны улицы, во дворике ближе к реке. Совладельцы BackDoor — супруги Сергей и Анастасия Картуль, а также их друг Алексей Науменко.

Сергей работал в сфере IT, раньше играл в компьютерных клубах, несколько лет назад организовывал ночные трансляции по чемпионату мира по Dota2, называет себя фанатом киберспорта. Как и Алексей, он развивает магазин экстрим-спорта. Анастасия занималась организацией мероприятий, корпоративов. Алексей -за главного по общепиту в этом заведении. Раньше у него был фудтрак Street food family.



Владельцы бара — Сергей и Анастасия Картуль, Алексей Науменко

— Сейчас этот проект мы поставили на паузу и все силы бросили сюда. В BackDoor работает вся команда фудтрака.

«Это все большой эксперимент»

Идея открыть такой бар пришла к друзьям в октябре прошлого года. Первые три месяца компания вывозила станки завода. Ремонт занимались с марта 2019-го, с большего обходились своими силами.

— Тут вообще ничего не было, знаете, какой тут был апокалипсис? Сыро, холодно, дует через разбитые окна. Но мы пришли и нам безумно понравилась концепция этого места, — говорит Анастасия.





— Ремонт занял четыре-пять месяцев. Мы простые бедные ребята, скажем так. Поэтому 95% работ было сделано своими руками, за исключением технических вещей. Работали в деревне, с пескоструем в гаражах, — говорит Сергей.

Уточняем, почему на краудфандинговой площадке для бара владельцы выставили сумму эквивалентную пяти тысячам долларов. Заведение на эти деньги не откроешь. Тем более, владельцы признаются, что сумма вложений около 50 тысяч долларов.

— Белорусский краудфандинг сейчас так развит, что большую сумму собрать сложно. Мы и так превысили итоговый сбор. Если посмотреть раздел с успешными проектами, то можно увидеть, что много денег никто и не собирает. А у нас нет наработанного имени, мы не медийные персоны. Мы считаем, что для нас этот проект очень успешно прошел. В краудфандинг включается и комиссия платформы, налоги, подарки для людей, которые жертвовали деньги, — рассказывает Сергей.





Его супруга Анастасия объясняет, что пять тысяч долларов — адекватная сумма для краудфандинга.

— Но в основном это рекламная история, хотелось донести информацию, что мы есть.

О конкретных сроках окупаемости заведения владельцы не говорят, так как у них нет подобного опыта, а у города нет киберспорт-баров.

— Бизнес-план в этом случае — просто фантазии на бумаге. Это все большой эксперимент, большая авантюра, — говорят парни.

«По просмотрам киберспорт находится на втором месте после футбола»

Владельцы говорят, что решили открыть киберспорт-бар, так как заведений этой тематики в Беларуси не было. Не было ни одного бара, где бы регулярно транслировали чемпионаты видеоигр.

— Это спорт будущего, уже сейчас по просмотрам он на втором месте после футбола. У нас есть кинотеатр Silver Screen, который три года назад показал крупные чемпионаты по игре Dota2. Это были ночные показы, все билеты были распроданы. Какие-то бары показывали трансляции стихийно: весь год не имели к этому никакого отношения, а в августе, когда проходит большой чемпионат, решали — покажем, — рассказывает Сергей.





По словам совладельца, в прошлом году самый крупный чемпионат киберспорта The International в Минске посмотрели порядка 3600 человек.

Сергей рассказывает, что поначалу в баре будут идти трансляции крупных турниров, кинопоказы, можно будет прийти поиграть в настольные игры. Что касается небольших соревнований, то перед тем, как показывать их, будут делать опрос в соцсетях, чтобы понять, актуально ли это для посетителей.

— Но если придет большая компания и попросит посмотреть турнир — без проблем. Вчера пришли ребята и попросили включить «Контру» — ok, включили, — говорят владельцы.

В баре будут проходить трансляции и по хоккею, футболу, баскетболу.

Фиксированные цены на меню и соседство с VR-клубом

Заведение работает в тестовом режиме. Официальное открытие запланировано на 3 августа, в этот день в баре устроят соревнование по скоростному поеданию бургера.

По соседству с баром открывается клуб виртуальной реальности VRGrou. Там будут игрушки для геймеров. Владельцы бара такому соседству только рады.





Вход в BackDoor свободный, иногда здесь будут проходить крупные платные мероприятия, потому что количество мест ограничено — бар рассчитан на 50 посадочных мест. Будет ли трансляции платными, владельцы еще не решили.

— Пока мы не определились, но, думаю, что показы финалов будут стоить примерно 10, максимум 20 рублей. Возможно, это будет чек-бар, — говорит Сергей.

Меню на время тестового периода небольшое. Зато цены на бургеры и салаты фиксированные. Бургеры стоят по 10 рублей, салаты — 14, напитки — в пределах 5 рублей.





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