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Минские таможенники нашли марихуану в посылке из Нидерландов

30.07.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

Сотрудники Минской региональной таможни обнаружили на внутренней части детской открытки в посылке из Нидерландов пакетик с марихуаной, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

При проведении таможенного контроля в посылке для минчанина был обнаружен пакетик с высушенным измельченным веществом зелено-коричневого цвета. Эксперты Государственного комитета судебных экспертиз установили, что это опасное наркотическое средство — марихуана.

 
 
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Сотрудники Минской региональной таможни обнаружили на внутренней части детской открытки в посылке из Нидерландов пакетик с марихуаной, сообщили БЕЛТА в...
 
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