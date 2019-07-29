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Минские таможенники нашли марихуану в посылке из Нидерландов
30.07.2019 — Разное | Новости Хотимска
Источник материала: Новости Хотимска
Сотрудники Минской региональной таможни обнаружили на внутренней части детской открытки в посылке из Нидерландов пакетик с марихуаной, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.
При проведении таможенного контроля в посылке для минчанина был обнаружен пакетик с высушенным измельченным веществом зелено-коричневого цвета. Эксперты Государственного комитета судебных экспертиз установили, что это опасное наркотическое средство — марихуана.
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Сотрудники Минской региональной таможни обнаружили на внутренней части детской открытки в посылке из Нидерландов пакетик с марихуаной, сообщили БЕЛТА в...
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