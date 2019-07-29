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Товарооборот Беларуси и Узбекистана в 2019 году может составить около $500 млн

30.07.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

Товарооборот Беларуси и Узбекистана по итогам 2019 года может составить около $500 млн. Об этом заявил в эфире телеканала ОНТ заместитель премьер-министра Узбекистана Эльер Ганиев, сообщает БЕЛТА.

«Руководители наших государств ставят задачу увеличить товарооборот. Мы надеемся, что в этом году он составит уже около $500 млн», — отметил Эльер Ганиев.

По его словам, Узбекистан видит хорошие перспективы сотрудничества двух стран, в том числе в промышленной кооперации. «Эта одна из наиболее интересных тем. Мы работаем здесь с двух сторон. Я думаю, здесь у нас большие возможности», — считает вице-премьер.

В свою очередь заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Дворник подчеркнул: «Мы будем делать все, чтобы с каждым годом товарооборот был выше».

Дипломатические отношения между Беларусью и Узбекистаном установлены 21 января 1993 года. В 2018 году объем двустороннего товарооборота составил $157,4 млн (120,2% к уровню 2017 года), в том числе экспорт белорусских товаров $113,6 млн (118,2%). В январе-мае 2019 года двусторонний товарооборот составил $89 млн (114,6% к уровню соответствующего периода 2018 года), в том числе экспорт белорусских товаров $67,9 млн (114,3%).

В 2018 году из Узбекистана в экономику Беларуси поступило $2,2 млн инвестиций (в 2,5 раза больше, чем за 2017 год), в том числе прямых — $2 млн (рост в 2,3 раза). В первом квартале 2019 года — $874,6 тыс. (109%), в том числе прямых — $869,9 тыс. (120,6%).

 
 
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Товарооборот Беларуси и Узбекистана по итогам 2019 года может составить около $500 млн. Об этом заявил в эфире телеканала ОНТ заместитель премьер-министра...
 
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