|
Теперь жители улиц Студенческой, Клещёва, Гуренковой и Рокоссовского доберутся до поликлиники без пересадок
30.07.2019 — Разное | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Как сообщили корреспонденту pinsknews.by в Пинском автобусном парке, для обеспечения транспортным сообщением жителей Пинска, проживающих по улицам Студенческой, Клещева, Гуренковой и Рокоссовского, с центральной поликлиникой с 1 августа в схему движения автобусов регулярного городского маршрута № 29 вносятся изменения.
Автобус будет осуществлять движение по следующей схеме: о.п. «Альбрехтово» – ул. Иркутско-Пинской дивизии – ул. К. Маркса – ул. Интернациональная – ул. Студенческая – ул. Гуренковой – ул. Клещева – ул. Центральная – ул. Рокоссовского – ул. Партизанская – ул. Иркутско-Пинской дивизии – о.п. «Альбрехтово».
Исключаются из обслуживания следующие остановочные пункты: «Центральная больница», «ОАО «Полесье», «Центральная», «Детская больница», «Педколледж» в прямом и обратном направлении.
Новое расписание движения автобусов по вышеуказанному маршруту будет размещено на остановочных пунктах города и на сайте автобусного парка 31 июля.
Читайте также:
|
Свежие газеты
Архив (Разное)