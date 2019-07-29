Теперь жители улиц Студенческой, Клещёва, Гуренковой и Рокоссовского доберутся до поликлиники без пересадок



В связи с открытием лечебно-диагностического корпуса «Западный» изменится территориальное прикрепление пациентов во всех поликлиниках города для получения амбулаторной терапевтической медицинской помощи. Основные изменения в перераспределении населения по участкам коснутся жителей районов Крайновичи, Красичин, Чернеевичи, ул. Солнечной (нечетная сторона), которые будут обслуживаться по адресу: ул. Брестская, 108, лечебно-диагностический корпус «Западный», а также жителей улиц Клещева, Гуренковой, Рокоссовского (четная сторона), Студенческой (от ул. Интернациональной до ул. Рокоссовского), которые будут обслуживаться по адресу: ул. Иркутско-Пинской дивизии, 48, центральная поликлиника.

Как сообщили корреспонденту pinsknews.by в Пинском автобусном парке, для обеспечения транспортным сообщением жителей Пинска, проживающих по улицам Студенческой, Клещева, Гуренковой и Рокоссовского, с центральной поликлиникой с 1 августа в схему движения автобусов регулярного городского маршрута № 29 вносятся изменения.

Автобус будет осуществлять движение по следующей схеме: о.п. «Альбрехтово» – ул. Иркутско-Пинской дивизии – ул. К. Маркса – ул. Интернациональная – ул. Студенческая – ул. Гуренковой – ул. Клещева – ул. Центральная – ул. Рокоссовского – ул. Партизанская – ул. Иркутско-Пинской дивизии – о.п. «Альбрехтово».

Исключаются из обслуживания следующие остановочные пункты: «Центральная больница», «ОАО «Полесье», «Центральная», «Детская больница», «Педколледж» в прямом и обратном направлении.

Новое расписание движения автобусов по вышеуказанному маршруту будет размещено на остановочных пунктах города и на сайте автобусного парка 31 июля.