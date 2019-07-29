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I Форум регионов Беларуси и Узбекистана проходит в Минске
30.07.2019 — Разное | Клiч Радзiмы
Источник материала: Клiч Радзiмы
Программой форума, как сообщает
Ожидается, что на площадках форума будут подписаны около 15 межрегиональных соглашений о сотрудничестве, а также коммерческие контракты. Гости и участники форума смогут ознакомиться с выставкой-ярмаркой узбекских товаров. Тематические выставки будут работать и на секциях.
Кроме того, в дни форума в Минске откроют памятник-бюст узбекскому поэту Алишеру Навои. Участие в мероприятии примут представители регионов, министерств и ведомств, парламентарии, деловые круги двух стран. Делегацию Узбекистана возглавит первый заместитель председателя Сената Олий Мажлиса Садык Сафаев. С узбекской стороны будут представлены Андижанская, Бухарская, Джизакская, Наманганская, Самаркандская, Хорезмская, Ферганская и Ташкентская области.
Форум приурочен к официальному визиту в Беларусь Президента Узбекистана Шавката Мирзиеева
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