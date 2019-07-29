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83-летний могилевчанин трое суток провел на болоте без еды и воды

30.07.2019 08:44 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

83-летний могилевчанин трое суток провел на болоте без еды и воды
Фото из открытых источников

С пятницы по воскресенье работники МЧС и МВД обследовали территорию лесного массива в микрорайоне Гребенева, однако поиски результата не дали. Работники РОСН пытались установить точку входа в лесной массив: она находилась в 300 метрах от конечной остановки автобуса и пролегала через частный сектор, сообщили в МЧС.

Однако записи с камер видеонаблюдения, расположенных поблизости, показали, что разыскиваемый в сторону леса не проходил. 

Тогда было принято решение о поиске в пойменном лугу. В итоге пропавшего 83-летнего мужчину нашли. Он провел в заболоченной местности без еды, воды и средств связи трое суток. У мужчины отказали ноги, поэтому он не мог двигаться. 

83-летний могилевчанин трое суток провел на болоте без еды и воды
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26 июля мужчина вышел из своего дома в Могилеве, направился в сторону микрорайона Гребенева и пропал.
 
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