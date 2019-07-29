83-летний могилевчанин трое суток провел на болоте без еды и воды

Источник материала: Аргументы и факты

С пятницы по воскресенье работники МЧС и МВД обследовали территорию лесного массива в микрорайоне Гребенева, однако поиски результата не дали. Работники РОСН пытались установить точку входа в лесной массив: она находилась в 300 метрах от конечной остановки автобуса и пролегала через частный сектор, сообщили в МЧС.

Однако записи с камер видеонаблюдения, расположенных поблизости, показали, что разыскиваемый в сторону леса не проходил.