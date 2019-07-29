Умер советский разведчик, добывший первую информацию о лихорадке Эбола

Источник материала: Интерфакс

В понедельник на Украине умер ветеран советской разведки, полковник в отставке Анатолий Баронин, который первый добыл информацию о лихорадке Эбола, сообщает пресс-служба Службы внешней разведки Украины.

"Во время работы в Нигерии в 1970-х годах Анатолию Баронину удалось в очень сжатые сроки выполнить важнейшую задачу центра: получить информацию о новой опасной болезни - лихорадке Эбола. Пробирки с зараженной этой лихорадкой кровью срочно были отправлены специальным рейсом "Аэрофлота" в СССР. Немецкий журнал "Штерн" в 1970-е годы назвал его "выдающимся мастером шпионажа", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что Баронин трижды работал за границей резидентом советской внешней разведки. Последние пять лет службы был первым заместителем начальника управления разведки в Киеве.

"Анатолий Викторович Баронин действительно легендарная личность советской и украинской внешней разведки. Из 50 лет работы в разведке половину он отдал службе на руководящих должностях в Первом управлении органов госбезопасности УССР и подготовке молодых украинских разведчиков", - сказано в сообщении.

В 1991 году Баронин уволился в запас. После обретения Украиной независимости много лет работал профессором Института Службы внешней разведки Украины.