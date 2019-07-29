Когда возраст - преимущество: эксперты рассказывают, как поменять работу, если вам 45+

Источник материала: Tut.by

Миллениалы не видят проблемы в том, чтобы за год сменить несколько мест работы, а старшее поколение, как правило, предпочитает не менять работу десятилетиями, даже если там все наскучило. Вместе с РАБОТА.TUT.BY мы выяснили у психолога Павла Зыгмантовича, почему чем старше мы становимся, тем сложнее нам что-то менять в своей жизни, а HRBP международной компании «Softline» и карьерный консультант Вероника Королева поделилась алгоритмом действий для тех, кто решил сменить работу после 45 лет.



Павел Зыгмантович

Причина — старшим людям есть, что терять

Павел Зыгмантович объясняет: людям в возрасте 45+ есть что терять, поэтому они более взвешено подходят к переменам. Кто на содержании у недавнего выпускника вуза? Чаще всего только он сам.

— Миллениалы гораздо мобильнее в том числе потому, что им не за кого отвечать, — говорит специалист. — В семье 45-летних работников обычно растут старшеклассники. Родители реже хотят рисковать, понимая, что ребенку скоро поступать, значит, нужно оплачивать репетиторов, помогать с арендой жилья, если вуз находится в другом городе или даже стране. У 50-летнего дети уже ушли на вольные хлеба. И вот тут появляется новая проблема: человек начинает переживать, кому он в свои годы нужен.

Психолог уверен: волнения беспочвенны. И в возрасте после 45 лет устроится на новую работу можно, если знать правильную технологию. А она такова: понимать, что ты делаешь хорошо, уметь об этом рассказывать и продавать свой опыт как преимущество.

— Если человеку пятьдесят, то его рабочий стаж будет около 30 лет, значит, он умеет что-то делать очень хорошо, — рассуждает Павел. — На собеседовании именно на этом и нужно акцентировать внимание: «Я отработала в этой сфере несколько десятков лет, поэтому справлюсь с любыми поставленными задачами». Умейте продавать потенциальному нанимателю свой опыт!

Павел Зыгмантович убежден: свой возраст надо подавать как достоинство. Зрелые люди не подвержены «летунству»: не будут каждые полгода перебегать на новое место в поисках зарплаты повыше и набора «плюшек» поразнообразнее. Если они нашли интересную для себя работу, то готовы находиться тут до пенсии. Значит, организации можно длительное время не думать о новых поисках.

— На самом деле, люди в возрасте 45+ удивительно классные сотрудники! Они ответственны, ведь за спиной семья, — рассказывает психолог. — Их дети уже достаточно самостоятельные, поэтому отпадают пугающие многих работодателей больничные по уходу за ребенком. Зрелые женщины, скорее всего, уже не пойдут в декрет. Это все можно подчеркнуть на собеседовании.

«Обзаведитесь группой поддержки»

Возрастные работники приведут своему работодателю такую же категорию клиентов. Потому что у одного поколения обязательно будут схожие черты и интересы, а люди любят похожих на себя.

— Например, есть предубеждение, что в сферу активных продаж необходимо брать только молодых. Это не всегда справедливо. Я сам сталкивался с ситуацией, когда на такую позицию взяли 55-летнюю женщину. Она отлично справлялась с поставленными задачами. Почему? Она приходила к своим сверстникам, а у них одинаковый образ жизни, манера одеваться, даже похожие модели телефонов, потому что требования к функциям гаджетов в определенном возрасте схожи. Женщина вызывала у своих клиентов доверие — и это было главной составляющей ее успеха, — приводит пример собеседник.

Шансы на трудоустройство повышаются, если соискателю удастся поговорить с непосредственным начальником. Руководитель знает, чего на самом деле ждет от работника. Пообщавшись с ним, сотрудник сможет оценить, комфортно ли ему будет трудиться в подчинении у такого начальника.

Порой сменить опостылевшую работу мешают собственные страхи. Человек переживает, что его не поймут окружающие. К примеру, соседи покрутят пальцем у виска, когда дипломированный физик спустя пару десятилетий решит заняться ремесленничеством и попробует выпускать хендмейд-украшения, или будут давить вопросами: «А зачем тебе надо что-то менять? До пенсии ведь недалеко».





— Человек — существо ультрасоциальное, поэтому нам тяжело без одобрения окружающих, — утверждает Павел Зыгмантович. — Прежде чем пойти на решительный шаг, обзаведитесь своей группой поддержки. Это может быть муж или жена, брат, сестра, подруга — кто-то, кто будет безоговорочно поддерживать и регулярно с вами на разговаривать о грядущих переменах. Не видите рядом с собой таких? Найдите новых собеседников. Люди в любом возрасте легко завязывают социальные контакты, когда у них находится общая тема для обсуждения.

Еще один распространенный страх — боязнь не найти общий язык в потенциальном коллективе. Павел Зыгмантович категоричен: такой подход — ни что иное, как занижение собственных социальных навыков. Да, вы много лет работали с одними людьми, но через полгода втянетесь и на новом месте. Люди постоянно ездят на курорты, сидят в очередях в поликлинику, попадают на праздники к друзьям, где встречают новых гостей. И это не мешает им разговаривать с незнакомцами, узнавать друг друга.

— Не пугайте сами себя. Всегда можно найти интересную окружению тему для обсуждения. Для особенно переживающих напомню, что вы устраиваетесь для того, чтобы работать. Если не станете хамить людям и будете делать свое дело хорошо, то легко вольетесь в коллектив, — советует психолог.





Не испытание, а новый опыт

Кто-то переживает, что столкнется с техникой, которую будет сложно освоить. Такими мыслями люди загоняют сами себя в ловушку. Далеко не все заняты на высокотехнологичном производстве. Посудите сами: если для достижения поставленной цели достаточно владеть Excel, то от сотрудника точно не потребуют монтировать ролики для YouTube. Те же, кто работает с компьютерными программами, станками, оснащенными электроникой, и тому подобным, обычно сами постоянно «прокачиваются». В конце концов, если соискатель зрелого возраста преодолел барьер тестовых заданий, это значит только одно: работодатель уверен, что квалификации нанимающегося достаточно, чтобы выполнять актуальные для фирмы задачи.

По словам Павла, от людей, которые в возрасте 45+ не могут решиться на смену опостылевшей сферы деятельности, чаще всего слышишь: «Боюсь, что не справлюсь с новой работой». Вы и вправду можете не справиться. И тогда вас уволят. Но это станет поводом с новым опытом пойти дальше. Уходя, вы имеете полное право спросить, почему отказались от ваших услуг. Зная свои промахи, проще исправить недостатки и подойти к следующему собеседованию и выбору работы более подготовленным.

— Один знакомый HR-менеджер рассказывал мне, как в компанию женщину наняли юристом, — вспоминает собеседник. — В то время директор фирмы был в отъезде, познакомиться с сотрудником удалось только через несколько дней. И тут выяснилось, что у женщины нет юридического образования! Как она смогла пройти собеседование? Женщина объяснила, что на первых собеседованиях на ряде вопросов она провалилась. Дома искала на них ответы, изучала тему. К пятому собеседованию новое спрашивать перестали, а она все лучше отвечала на знакомые вопросы. Директор ее оставил, ведь если человек смог без специального образования пройти отбор в юридическую фирму, то в суде он точно не пропадет.





Чтобы рисковать было не так страшно, лучше подробно разработать план действий. Боитесь, что на прежнем месте уволитесь, а на новом после испытательного срока вам откажут? Стоит заложить финансовую подушку безопасности, чтобы при любом повороте событий продержаться на плаву пару месяцев. Помните о социальных контактах: в случае неудачи стоит в буквальном смысле открыть телефон и оценить, сколько людей из вашей телефонной книжки может подсобить с поиском работы. При этом можно не смотреть на место жительства друга: даже у однокурсника из другой местности может найтись знакомый, который как раз ищет сотрудника в вашем городе.

— Подобная планомерная работа обычно в течение месяца приносит желаемые плоды. Главное: не стесняйтесь периодически о себе напоминать. А если начинаете паниковать при словах «пора мне сменить офис/завод/редакцию», повторяйте про себя, что перемены — это всегда новый опыт. Он обогащает, делает нас более разносторонними. Если хочется все поменять, то стоит действовать. Как минимум — приобретете новый опыт, а как максимум — сможете найти работу по душе и реализоваться в ней полной мере.

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Семь рекомендаций по смене работы для сотрудников старше 45 лет от HRBP международной компании «Softline», карьерного консультанта Вероники Королевой:

Проведите тщательную ревизию своего профессионального опыта. Определите, в чем именно вы сильны, в чём ваша экспертиза и уникальность как специалиста. Составьте список из 8-10 ключевых компетенций; Опишите свой предыдущий опыт в виде достижений — как именно вы помогали бизнесу достигать результатов и каких; Подумайте, какие еще преимущества, кроме профессионального опыта, дает ваш возраст нанимателю: вы стабильны, у вас выросли дети, нет больничных, вы не уволитесь из-за сиюминутного желания уехать в путешествие и так далее. Скорее всего, вы ориентированы на стабильные и долгие рабочие отношения, умеете мудро разрешать конфликтные ситуации, и это ваши плюсы; Неплохо пройти дополнительное обучение или посетить профильную конференцию на актуальную тему, тем самым продемонстрировав работодателю свою активную позицию и желание быть в тренде; Не забудьте, как говорят маркетологи, поработать над «упаковкой». Внешний вид, резюме, профили в социальных сетях — все это тоже должно позиционировать вас как активного и идущего в ногу со временем специалиста; Подготовьте убедительное и интересное сопроводительное письмо, в котором кратко опишите свои преимущества и то, каким образом вы сможете помочь бизнесу достичь результатов. Возможно, именно оно поможет работодателю взглянуть на ваш возраст и опыт немного с другой стороны; Посмотрите на свою возможную занятость и будущую карьеру несколько шире общепринятой — возможны неполная или частичная занятость, проектная работа, преподавание, менторство и другие формы.

Комментарий РАБОТА.TUT.BY: Исследовательский центр РАБОТА.TUT.BY провел опрос среди 689 респондентов старше 50 лет и выяснил, что более 73% сталкивались с поиском работы в этом возрасте. Каждый второй нашедший работу отметил, что смог трудоустроиться благодаря своему опыту, навыкам и профессионализму. Знакомые помогли найти работу каждому третьему участнику исследования. Каждый пятый при поиске работы делал ставку на свое упорство и не прогадал. Случай и удача стали главными факторами успешного трудоустройства для 6% опрошенных. Чтобы трудоустроиться каждому второму понадобилось от месяца до полугода, каждому третьему — месяц. Около 22% участников исследования нашли работу через 7 и более месяцев.

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