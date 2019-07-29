Делаем новые вещи из старой бумаги. Три лайфхака

Источник материала: Tut.by

Что делать со старыми газетами, журналами и коробкой от холодильника? Можно просто выбросить, можно сдать на переработку, а можно уменьшить количество мусора и превратить ненужную макулатуру во что-нибудь красивое или полезное. В рамках проекта «Вторая жизнь» вместе с «Цель99» предлагаем вам три несложных лайфхака, как сделать из макулатуры интересный декор для дома.

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Движение « Цель 99 » инициировано учреждением « Оператор вторичных материальных ресурсов ». «Цель 99» − стремление перерабатывать максимум бытовых отходов в Беларуси. Собирайте раздельно отходы! Маленькое усилие каждого из нас — большой эффект для страны.