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Самолет упал на жилые здания в Пакистане. Есть жертвы

30.07.2019 08:50 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

19 человек погибли при крушении легкомоторного самолета в Пакистане.



Как передают «Известия», в числе жертв - оба пилота.

ЧП произошло в жилом квартале города Равалпинди. После удара о землю воздушное судно загорелось, огонь перекинулся на соседние здания.

На месте работают оперативные службы. Причины падения самолета не называются, их в ближайшее время установят эксперты.
 
 
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19 человек погибли при крушении легкомоторного самолета в Пакистане.
 
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