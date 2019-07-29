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Самолет упал на жилые здания в Пакистане. Есть жертвы
Источник материала: Партизан
19 человек погибли при крушении легкомоторного самолета в Пакистане.
Как
ЧП произошло в жилом квартале города Равалпинди. После удара о землю воздушное судно загорелось, огонь перекинулся на соседние здания.
На месте работают оперативные службы. Причины падения самолета не называются, их в ближайшее время установят эксперты.
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19 человек погибли при крушении легкомоторного самолета в Пакистане.
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