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Кто из белорусов вносит наибольшую лепту в литовскую казну

30.07.2019 08:44 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По итогам первого полугодия 2019 года впервые за несколько последних лет в топ-500 крупнейших налогоплательщиков Литвы вошли сразу четыре компании с белорусским капиталом.

Однако, по мнению экспертов, на объемах товарооборота и взаимных инвестиций могут негативным образом отразиться разногласия между политическим руководством двух стран.



К проблеме Белорусской АЭС, которая в последние несколько лет  достаточно серьезно осложнила отношения Минска и Вильнюса, на прошлой неделе добавилось отстранение белорусской компании «Белтрубопроводстрой» от тендера на строительство 165-километрового газопровода между Литвой и Польшей.

Хотя, если учесть, сколько проектов реализуют инвесторы из Литвы в Беларуси, а также, сколько белорусских компаний вкладывают деньги в  этой стране Балтии, экономическое сотрудничество между соседями развивается довольно успешно, пишет zautra.by

По данным Государственной налоговой инспекции (VMI) при Министерстве финансов Литвы, по итогам первого полугодия этого года сразу четыре компании с белорусским капиталом попали в топ-500 крупнейших налогоплательщиков этой страны.

Самое высокое место (228-е) среди них оказалось у производителя оптических приборов Yukon Advanced Optics Worldwide. Компания была создана в Лиде и имеет там главную производственную площадку. В начале 2010-х годов ее центральный офис был переведен в Вильнюс. За январь-июнь 2019 года объем ее налоговых выплат в литовскую казну составил 2, 062 млн евро.

274-ю строчку занимает местный дистрибутор Группы компаний «Содружество», которым владеет семья белорусских граждан Александра и Натальи Луценко. Компания Sodrugestvo Baltija заплатила за истекший период 1,81 млн евро.


После некоторого отсутствия в топ-500 появилась стивидорная компания Biru Kroviniu Terminalas, совладельцем которой является «Беларуськалий». Клайпедский терминал оказался по налогам 286-м, внеся 1,727 млн евро.

Наконец, на 345-й позиции Prekybos namai BMZ-Baltija – торговый дом Белорусской металлургической компании. Эта компания, базирующаяся в Шауляе, заплатила 1,476 млн евро налогов.

В региональных лидерах по налогам находятся еще несколько компаний с белорусским капиталом. Например, санаторий «Белоруссия» в Друскининкае занял в этой администрации пятое место по объемам заплаченных налогов, уступив только центру Aqua, cанаториям Egles и Spa Vilnius , а также отделению международного дистрибутора товаров по уходу за автомобилями Tobis.  
 
Теги: Минск
 
 
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По итогам первого полугодия 2019 года впервые за несколько последних лет в топ-500 крупнейших налогоплательщиков Литвы вошли сразу четыре компании с белорусским...
 
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