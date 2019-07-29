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Шустряк: первое, что сделал новый губернатор Гомельщины — поехал на поля

30.07.2019 08:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Еще утром Геннадий Соловей был в Минске и принимал напутствия от Александра Лукашенко, а уже после обеда напутствия выполнял.

 

"Аграрии в нынешнем году должны собрать около 700 тыс. тонн рапса, примерно 7 млн тонн зерновых колосовых и 1,7 млн тонн кукурузы на зерно, а также 300-400 тыс. тонн остальных культур. В результате получается около 9,7 млн тонн урожая", - говорится в сообщении пресс-службы главы государства со ссылкой на слова Лукашенко.

"А если до зернышка уберем, то можем получить 10 млн тонн", - добавил президент.

Геннадий Соловей кинулся выполнять наказ сразу. В тот же день он посетил три хозяйства Гомельского района и принял участие в чествовании пятерых водителей, перевезших по тысяче тонн зерна каждый. 

Кстати, как сообщает «Гомельская правда», урожай зерновых в этом году в регионе невысок – сказались засуха и ураганные ветры. 
 
Теги: Минск
 
 
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Еще утром Геннадий Соловей был в Минске и принимал напутствия от Александра Лукашенко, а уже после обеда напутствия выполнял.
 
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