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Шустряк: первое, что сделал новый губернатор Гомельщины — поехал на поля
Источник материала: Партизан
Еще утром Геннадий Соловей был в Минске и принимал напутствия от Александра Лукашенко, а уже после обеда напутствия выполнял.
"Аграрии в нынешнем году должны собрать около 700 тыс. тонн рапса, примерно 7 млн тонн зерновых колосовых и 1,7 млн тонн кукурузы на зерно, а также 300-400 тыс. тонн остальных культур. В результате получается около 9,7 млн тонн урожая", - говорится в сообщении пресс-службы главы государства со ссылкой на слова Лукашенко.
"А если до зернышка уберем, то можем получить 10 млн тонн", - добавил президент.
Геннадий Соловей кинулся выполнять наказ сразу. В тот же день он посетил три хозяйства Гомельского района и принял участие в чествовании пятерых водителей, перевезших по тысяче тонн зерна каждый.
Кстати, как сообщает
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Еще утром Геннадий Соловей был в Минске и принимал напутствия от Александра Лукашенко, а уже после обеда напутствия выполнял.
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