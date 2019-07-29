Шустряк: первое, что сделал новый губернатор Гомельщины — поехал на поля









"Аграрии в нынешнем году должны собрать около 700 тыс. тонн рапса, примерно 7 млн тонн зерновых колосовых и 1,7 млн тонн кукурузы на зерно, а также 300-400 тыс. тонн остальных культур. В результате получается около 9,7 млн тонн урожая", - говорится в сообщении пресс-службы главы государства со ссылкой на слова Лукашенко.





"А если до зернышка уберем, то можем получить 10 млн тонн", - добавил президент.





Геннадий Соловей кинулся выполнять наказ сразу. В тот же день он посетил три хозяйства Гомельского района и принял участие в чествовании пятерых водителей, перевезших по тысяче тонн зерна каждый.





«Гомельская правда» , урожай зерновых в этом году в регионе невысок – сказались засуха и ураганные ветры. Кстати, как сообщает, урожай зерновых в этом году в регионе невысок – сказались засуха и ураганные ветры.



