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Красава! Артем Милевский рассказал о сексе за деньги и о Тине Канделаки
Источник материала: Партизан
Нападающий брестского "Динамо" Артем Милевский в шоу Евгения Савина "КраСава" рассказал об отношениях с генеральным продюсером "Матч ТВ" Тиной Канделаки.
У меня есть вопрос, который я давно хочу тебе задать. Я слышал, что у тебя был секс с Тиной Канделаки. Это правда или нет?
Да подожди ты... Я могу сказать так: по молодости было много с кем.
24tv.ua
Подожди, не финти. Давай конкретно...
Конкретно — да! Тина, привет. Но это было давно, по молодости. Она была на передаче "Самый умный", снимали тогда в Киеве. Я после чемпионата мира-2006 был, 21 год. Как мне потом рассказывали, она с подружками сидела в каком-то ресторане, а мы с пацанами тоже что-то отмечали. Мне бабки тогда дали. Тина — а она всегда с харизмой, с юмором, с уверенным мнением — говорит: "Кто тут у вас самый модный сейчас? Дайте мне его номер, я его поставлю на место". А я не смотрел "Самый умный", не знал тебя, Тин, при всем уважении. Я знал, кто такая Тина Канделаки, но не знал, как она выглядит.
И вот звонок, Тина говорит: "Ну что, привет, Милевский, это Тина Канделаки". Я сходу говорю: "Ну и что?" Какой-то смех идет непонятный, они на громкоговоритель поставили. Разговор не пошел, трубку положил.
Но потом все как-то завертелось, списались, один раз увиделись, пообщались. Она крутая, честно. Большой привет передаю.
С каким количеством женщин ты просыпался? Пять было?
Нет, пять не было. Три.
Ты знал, как их зовут?
Оля, Наташа...
А они не ревновали?
Это в основном за деньги было, — сказал Милевский.
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Нападающий брестского "Динамо" Артем Милевский в шоу Евгения Савина "КраСава" рассказал об отношениях с генеральным продюсером "Матч ТВ" Тиной Канделаки.
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