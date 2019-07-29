Красава! Артем Милевский рассказал о сексе за деньги и о Тине Канделаки

У меня есть вопрос, который я давно хочу тебе задать. Я слышал, что у тебя был секс с Тиной Канделаки. Это правда или нет?

Да подожди ты... Я могу сказать так: по молодости было много с кем.









24tv.ua

Подожди, не финти. Давай конкретно...

Конкретно — да! Тина, привет. Но это было давно, по молодости. Она была на передаче "Самый умный", снимали тогда в Киеве. Я после чемпионата мира-2006 был, 21 год. Как мне потом рассказывали, она с подружками сидела в каком-то ресторане, а мы с пацанами тоже что-то отмечали. Мне бабки тогда дали. Тина — а она всегда с харизмой, с юмором, с уверенным мнением — говорит: "Кто тут у вас самый модный сейчас? Дайте мне его номер, я его поставлю на место". А я не смотрел "Самый умный", не знал тебя, Тин, при всем уважении. Я знал, кто такая Тина Канделаки, но не знал, как она выглядит.





И вот звонок, Тина говорит: "Ну что, привет, Милевский, это Тина Канделаки". Я сходу говорю: "Ну и что?" Какой-то смех идет непонятный, они на громкоговоритель поставили. Разговор не пошел, трубку положил.









Но потом все как-то завертелось, списались, один раз увиделись, пообщались. Она крутая, честно. Большой привет передаю.





С каким количеством женщин ты просыпался? Пять было?

Нет, пять не было. Три.





Ты знал, как их зовут?

Оля, Наташа...





А они не ревновали?

Это в основном за деньги было, — сказал Милевский.



