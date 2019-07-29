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Белорусский бизнес потряс очередной налоговый шок. Есть нюансы

30.07.2019 08:14 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Одним росчерком пера переворачивается вся годами сложившаяся практика.

Белорусский бизнес потряс очередной налоговый шок. Есть нюансы
Любой белорусский бухгалтер знает, что при налогообложении прибыли не учитываются затраты на оплату стоимости топливно-энергетических ресурсов, израсходованных сверх норм, установленных в соответствии с законодательством.

Так было до 1.01.2019 г. – согласно подп.1.7 ст. 131 НК. Так осталось и в в подп.1.2 ст. 171 нового Налогового кодекса, действующего с 1.01.2019 г. Новшеством здесь является лишь оговорка, что при отсутствии норм, установленных в соответствии с законодательством, для механических транспортных средств затраты принимаются в пределах норм расхода топлива, установленных их заводом-изготовителем, а при отсутствии таковых – в пределах норм, установленных руководителем организации.

Такие нормы действуют до момента утверждения нормативным правовым актом в установленном порядке норм для соответствующего механического транспортного средства, если иное не установлено законодательством. При отсутствии установленных норм расхода топливно-энергетических ресурсов затраты на оплату их стоимости признаются сверхнормативными.


Первоначально казалось, что новая норма как-то даже облегчает жизнь бизнесу. Несколько позже в подп.2.2 письма МНС от 22.02.2019 № 2-2-10/00460 разъяснялось, что нормирование расходов стоимости видов топлива для механических транспортных средств, судов, машин, механизмов и оборудования осуществляется в соответствии с Инструкцией о порядке применения норм расхода топлива для механических транспортных средств, машин, механизмов и оборудования, утвержденной постановлением Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 31.12.2008 № 141 (далее - Инструкция № 141). В частности, в п. 7 Инструкции N 141 предусмотрено, что нормы, установленные руководителем, действуют до момента установления норм в соответствии с законодательством, но не более 6 месяцев.

Таким образом, когда отсутствуют нормы, установленные в соответствии с законодательством или заводом-изготовителем, можно списывать ГСМ на затраты в пределах норм, установленных руководителем организации, только в течение 6-месячного срока. Затем затраты на топливо до момента установления норм в порядке, установленном законодательством, нельзя учитывать при налогообложении прибыли и придется считать сверхнормативными.

Данное разъяснение выглядело настораживающе и требовало уточнения. А потому Ассоциация налогоплательщиков письмом от 01.07.2019 № 136 попросило объяснить следующие нюансы:

1) являются ли установленными в соответствии с законодательством рекомендуемые нормы расхода топлива, разработанные РУП БелНИИТ «Транстехника» по индивидуальным заявкам организаций?

2) Можно ли учитывать при списании топлива и налогообложении прибыли за периоды до 2019 года и с 01.01.2019 г. расходы на топливо в пределах норм, рекомендуемых «Транстехникой»? Если нельзя, то с какого периода налогоплательщикам следует уменьшить затраты на стоимость топлива, списанного по нормам «Транстехники»?

3) Допустимо ли при списании топлива и исчислении налога на прибыль применять повышения (понижения) к нормам завода-изготовителя, которые предусмотрены в Инструкции № 141 для линейных норм?

Ответ поверг налогоплательщиков в шок. МНС письмом от 19.03.2019 № 2-2-10/Ас-01131 изложило такую позицию по списанию ГСМ:

1) В соответствии с подп. 1.2 п. 1 ст. 171 НК в редакции, действующей с 01.01.2019, затраты на оплату стоимости топливно-энергетических ресурсов, израсходованных в пределах норм, установленных в соответствии с законодательством, относятся к нормируемым затратам. При отсутствии таких норм для механических транспортных средств затраты принимаются в пределах норм расхода топлива, установленных заводом-изготовителем, а при отсутствии таковых – в пределах норм, установленных руководителем организации.

Нормы, установленные руководителем организации, действуют до момента утверждения нормативным правовым актом в установленном порядке норм для соответствующего механического транспортного средства, если иное не установлено законодательством. При отсутствии установленных норм расхода топливно-энергетических ресурсов затраты на оплату их стоимости признаются сверхнормативными.


2) Нормирование расходов стоимости видов топлива для механических транспортных средств, судов, машин, механизмов и оборудования осуществляется в соответствии с Инструкцией № 141. Следовательно, если нормы расхода топлива, разработанные БелНИИТ «Транстехника», не установлены Минтрансом, они не являются нормами, установленными в соответствии с законодательством, и, следовательно, затраты на топливо, рассчитанные исходя из таких норм, будут признаваться сверхнормативными. Согласно подп. 1.7 п. 1 ст. 131 НК в редакции, действовавшей до 01.01.2019, при налогообложении не учитывались затраты на оплату стоимости топливно-энергетических ресурсов, израсходованных сверх норм, установленных в соответствии с законодательством. Таким образом, и до 2019 года расходы на оплату топлива в пределах рекомендуемых норм, разработанных БелНИИТ «Гранстехника» и не установленных Минтрансом, признавались сверхнормативными и не учитывались при налогообложении.

3) Письмом МНС от 22.02.2019 №2-2-10/00460 «О нормируемых затратах» разъяснено, что в соответствии с п. 5 Инструкции № 141 повышение (понижение) норм расхода топлива устанавливается приказом руководителя организации или индивидуального предпринимателя на основании Инструкции, которой регулируются условия повышения и основания понижения. В целях налогообложения в таком же порядке (повышенном или пониженном размере) учитываются при исчислении налога на прибыль затраты на оплату стоимости топлива для механических транспортных средств.


Между тем, с давних пор компании, у которых появлялись новые автомобили, на которые не были утверждены Минтрансом нормы расхода ГСМ, обращались в БелНИИТ «Транстехника» за разработкой соответствующих норм индивидуальным заявкам. Такие нормы считались приемлемыми для списания стоимости ГСМ на затраты – именно так все понимали содержание письма Минтранса от 07.03.2014 № 09-02-05/2032. Однако там говорится лишь, что "Транстехника" проводит работы по нормированию расхода топлива на механические транспортные средства, суда, машины, механизмы и оборудование в соответствии с согласованной с БелГИМом методикой в реальных условиях эксплуатации. На первом этапе нормы расхода топлива утверждаются Минтрансом в качестве рекомендуемых и проходят эксплуатационную проверку в организациях. В дальнейшем нормы они при необходимости корректируются с учетом результатов эксплуатационной проверки и утверждаются Минтрансом в качестве постоянно действующих.

В настоящее время постановление Минтранса от 06.01.2012 № 3 утверждены установленные нормы расхода топлива для автомобилей, а постановлением от 20.01.2016 № 1 – рекомендуемые нормы. А это, исходя из разъяснения МНС, две большие налоговые разницы. Получается, что затраты на оплату стоимости ГСМ по нормам, разработанным по индивидуальным заявкам в «Транстехнике» (между прочим, не бесплатно), а, пожалуй, что и по рекомендуемым нормам, содержащимся в постановлении № 1, тоже придется признавать сверхнормативными.

Такая трактовка может вынудить множество предприятий пересчитывать свои затраты и, соответственно, доплачивать налог на прибыль за предшествующие годы. Скорее всего те самые 5 лет, которыми ограничивается горизонт проверок. Масштаб последствий окажется весьма серьезным. Если, конечно, МНС не пересмотрит свою позицию. Хотя, с чего бы это делать – если строго следовать тексту кодекса, инструкций и ведомственных разъяснений, все правильно. Не подкопаешься. А если мы вовремя не различили "установленное" от "рекомендуемого" – сами виноваты.

Самое грустное в этой истории, что ее можно было вообще избежать. Во время подготовки нового Налогового кодекса участники рабочей группы - представители бизнес-союзов настаивали, чтобы нормирование списания топлива для автомобилей осуществлялось без лишних формальностей и отсылочных положений – по нормам завода-изготовителя или установленным руководителем организации. Однако их мнение не было услышано...
 
 
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