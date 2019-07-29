Белорусский бизнес потряс очередной налоговый шок. Есть нюансы

Любой белорусский бухгалтер знает, что при налогообложении прибыли не учитываются затраты на оплату стоимости топливно-энергетических ресурсов, израсходованных сверх норм, установленных в соответствии с законодательством.





Так было до 1.01.2019 г. – согласно подп.1.7 ст. 131 НК. Так осталось и в в подп.1.2 ст. 171 нового Налогового кодекса, действующего с 1.01.2019 г. Новшеством здесь является лишь оговорка, что при отсутствии норм, установленных в соответствии с законодательством, для механических транспортных средств затраты принимаются в пределах норм расхода топлива, установленных их заводом-изготовителем, а при отсутствии таковых – в пределах норм, установленных руководителем организации.





Такие нормы действуют до момента утверждения нормативным правовым актом в установленном порядке норм для соответствующего механического транспортного средства, если иное не установлено законодательством. При отсутствии установленных норм расхода топливно-энергетических ресурсов затраты на оплату их стоимости признаются сверхнормативными.









Первоначально казалось, что новая норма как-то даже облегчает жизнь бизнесу. Несколько позже в подп.2.2 письма МНС от 22.02.2019 № 2-2-10/00460 разъяснялось, что нормирование расходов стоимости видов топлива для механических транспортных средств, судов, машин, механизмов и оборудования осуществляется в соответствии с Инструкцией о порядке применения норм расхода топлива для механических транспортных средств, машин, механизмов и оборудования, утвержденной постановлением Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 31.12.2008 № 141 (далее - Инструкция № 141). В частности, в п. 7 Инструкции N 141 предусмотрено, что нормы, установленные руководителем, действуют до момента установления норм в соответствии с законодательством, но не более 6 месяцев.





Таким образом, когда отсутствуют нормы, установленные в соответствии с законодательством или заводом-изготовителем, можно списывать ГСМ на затраты в пределах норм, установленных руководителем организации, только в течение 6-месячного срока. Затем затраты на топливо до момента установления норм в порядке, установленном законодательством, нельзя учитывать при налогообложении прибыли и придется считать сверхнормативными.





Данное разъяснение выглядело настораживающе и требовало уточнения. А потому Ассоциация налогоплательщиков письмом от 01.07.2019 № 136 попросило объяснить следующие нюансы:





1) являются ли установленными в соответствии с законодательством рекомендуемые нормы расхода топлива, разработанные РУП БелНИИТ «Транстехника» по индивидуальным заявкам организаций?





2) Можно ли учитывать при списании топлива и налогообложении прибыли за периоды до 2019 года и с 01.01.2019 г. расходы на топливо в пределах норм, рекомендуемых «Транстехникой»? Если нельзя, то с какого периода налогоплательщикам следует уменьшить затраты на стоимость топлива, списанного по нормам «Транстехники»?





3) Допустимо ли при списании топлива и исчислении налога на прибыль применять повышения (понижения) к нормам завода-изготовителя, которые предусмотрены в Инструкции № 141 для линейных норм?





Ответ поверг налогоплательщиков в шок. МНС письмом от 19.03.2019 № 2-2-10/Ас-01131 изложило такую позицию по списанию ГСМ:





1) В соответствии с подп. 1.2 п. 1 ст. 171 НК в редакции, действующей с 01.01.2019, затраты на оплату стоимости топливно-энергетических ресурсов, израсходованных в пределах норм, установленных в соответствии с законодательством, относятся к нормируемым затратам. При отсутствии таких норм для механических транспортных средств затраты принимаются в пределах норм расхода топлива, установленных заводом-изготовителем, а при отсутствии таковых – в пределах норм, установленных руководителем организации.





Нормы, установленные руководителем организации, действуют до момента утверждения нормативным правовым актом в установленном порядке норм для соответствующего механического транспортного средства, если иное не установлено законодательством. При отсутствии установленных норм расхода топливно-энергетических ресурсов затраты на оплату их стоимости признаются сверхнормативными.









2) Нормирование расходов стоимости видов топлива для механических транспортных средств, судов, машин, механизмов и оборудования осуществляется в соответствии с Инструкцией № 141. Следовательно, если нормы расхода топлива, разработанные БелНИИТ «Транстехника», не установлены Минтрансом, они не являются нормами, установленными в соответствии с законодательством, и, следовательно, затраты на топливо, рассчитанные исходя из таких норм, будут признаваться сверхнормативными. Согласно подп. 1.7 п. 1 ст. 131 НК в редакции, действовавшей до 01.01.2019, при налогообложении не учитывались затраты на оплату стоимости топливно-энергетических ресурсов, израсходованных сверх норм, установленных в соответствии с законодательством. Таким образом, и до 2019 года расходы на оплату топлива в пределах рекомендуемых норм, разработанных БелНИИТ «Гранстехника» и не установленных Минтрансом, признавались сверхнормативными и не учитывались при налогообложении.





3) Письмом МНС от 22.02.2019 №2-2-10/00460 «О нормируемых затратах» разъяснено, что в соответствии с п. 5 Инструкции № 141 повышение (понижение) норм расхода топлива устанавливается приказом руководителя организации или индивидуального предпринимателя на основании Инструкции, которой регулируются условия повышения и основания понижения. В целях налогообложения в таком же порядке (повышенном или пониженном размере) учитываются при исчислении налога на прибыль затраты на оплату стоимости топлива для механических транспортных средств.









Между тем, с давних пор компании, у которых появлялись новые автомобили, на которые не были утверждены Минтрансом нормы расхода ГСМ, обращались в БелНИИТ «Транстехника» за разработкой соответствующих норм индивидуальным заявкам. Такие нормы считались приемлемыми для списания стоимости ГСМ на затраты – именно так все понимали содержание письма Минтранса от 07.03.2014 № 09-02-05/2032. Однако там говорится лишь, что "Транстехника" проводит работы по нормированию расхода топлива на механические транспортные средства, суда, машины, механизмы и оборудование в соответствии с согласованной с БелГИМом методикой в реальных условиях эксплуатации. На первом этапе нормы расхода топлива утверждаются Минтрансом в качестве рекомендуемых и проходят эксплуатационную проверку в организациях. В дальнейшем нормы они при необходимости корректируются с учетом результатов эксплуатационной проверки и утверждаются Минтрансом в качестве постоянно действующих.





В настоящее время постановление Минтранса от 06.01.2012 № 3 утверждены установленные нормы расхода топлива для автомобилей, а постановлением от 20.01.2016 № 1 – рекомендуемые нормы. А это, исходя из разъяснения МНС, две большие налоговые разницы. Получается, что затраты на оплату стоимости ГСМ по нормам, разработанным по индивидуальным заявкам в «Транстехнике» (между прочим, не бесплатно), а, пожалуй, что и по рекомендуемым нормам, содержащимся в постановлении № 1, тоже придется признавать сверхнормативными.





Такая трактовка может вынудить множество предприятий пересчитывать свои затраты и, соответственно, доплачивать налог на прибыль за предшествующие годы. Скорее всего те самые 5 лет, которыми ограничивается горизонт проверок. Масштаб последствий окажется весьма серьезным. Если, конечно, МНС не пересмотрит свою позицию. Хотя, с чего бы это делать – если строго следовать тексту кодекса, инструкций и ведомственных разъяснений, все правильно. Не подкопаешься. А если мы вовремя не различили "установленное" от "рекомендуемого" – сами виноваты.





Самое грустное в этой истории, что ее можно было вообще избежать. Во время подготовки нового Налогового кодекса участники рабочей группы - представители бизнес-союзов настаивали, чтобы нормирование списания топлива для автомобилей осуществлялось без лишних формальностей и отсылочных положений – по нормам завода-изготовителя или установленным руководителем организации. Однако их мнение не было услышано...



