Женщина-хакер «взломала» один из крупнейших банков Америки









ТАСС , ФБР задержало подозреваемую по данному делу. Как сообщает, ФБР задержало подозреваемую по данному делу.





33-летняя жительница Сиэтла (штат Вашингтон) получила доступ к персональной информации клиентов Capital One, подававших заявки на получение кредитных карт.





Как подчеркнули в Capital One, по итогам проведенного расследования компания может подтвердить, что взлом «затронул около 100 млн лиц в Соединенных Штатах и 6 млн - в Канаде».





Хакеру удалось в том числе получить доступ к номерам социального страхования около 140 тыс. клиентов и еще к примерно 80 тыс. номеров банковских счетов. При этом номеров кредитных карт злоумышленнику похитить не удалось, сообщили в компании.



