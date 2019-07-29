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Женщина-хакер «взломала» один из крупнейших банков Америки

30.07.2019 08:14 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Электронные системы американской банковской холдинговой компании Capital One подверглись масштабному кибервзлому, который привел к утечке объемного массива личных данных ее клиентов.



Как сообщает ТАСС, ФБР задержало подозреваемую по данному делу.

33-летняя жительница Сиэтла (штат Вашингтон) получила доступ к персональной информации клиентов Capital One, подававших заявки на получение кредитных карт.

Как подчеркнули в Capital One, по итогам проведенного расследования компания может подтвердить, что взлом «затронул около 100 млн лиц в Соединенных Штатах и 6 млн - в Канаде».

Хакеру удалось в том числе получить доступ к номерам социального страхования около 140 тыс. клиентов и еще к примерно 80 тыс. номеров банковских счетов. При этом номеров кредитных карт злоумышленнику похитить не удалось, сообщили в компании.
 
 
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Электронные системы американской банковской холдинговой компании Capital One подверглись масштабному кибервзлому, который привел к утечке объемного массива личных...
 
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