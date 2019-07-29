Министр не желает: нужен ли общественный совет при военном ведомстве?

О которой никто не знает.





Министр обороны Республики Беларуси Андрей Равков считает нецелесообразным создавать Общественный совет при Министерстве обороны и родительские комитетов при местных исполнительных органах по вопросу гражданского контроля по призыву в армию. Такой ответ министр дал матери солдата Егора Шкарубо со Слуцка, который, кстати, признан “годным к военной службе с незначительными ограничениями – ГО”. Письмо подготовлено юристами правозащитного центра «Правовая помощь населению».









Беларуская праўда

Министр ответил, что существуют консультативные службы при областных и районных военкоматах, которые могут дать подробную информацию призывнику, а также есть успешно работающая организация – «Белорусская общественная организация солдатских матерей», которую возглавляет Чигринова Галина Николаевна.





Зачем нужен Общественный совет при военном ведомстве? Почему «Белорусская общественная организация солдатских матерей» не способна выполнить функции Общественного совета при Минобороны?





Олег Волчек ответил на вопросы Беларускай праўды. Руководителю правозащитного центра «Правовая помощь населению» (зарегистрирован в Украине)ответил на вопросы





– На всем постсоветском пространстве только в Беларуси нет Общественного совета при министерстве обороны. Министр пишет, что существует «Белорусская общественная организация солдатских матерей», которая “успешно работает” по защите прав призывников. Но как отреагировала указанная организация на многочисленные факты дедовщины в армии, на призыв больных солдат? Что есть организация, что ее нет – результат нулевой.





А мы хотим, чтобы в Общественный совет вошли правозащитники, журналисты, активисты общественных организаций, которые занимаются призывниками, бывшие ветераны боевых действий в Афганистане, военные эксперты неправительственных организаций, адвокаты, юристы и т.д.





- Чем должен заниматься Общественный совет при Министерстве обороны, в чем его задача?





– Вопросов слишком много. Однако в первую очередь надо установить гражданский контроль за осенним призывом в армию. Наши юристы убедились, что призывные комиссии направляют в воинские части солдат, у которых потом появляются большие проблемы со здоровьем – таки случаи не единичны. Необходим общественный диалог по «закону об отсрочках», который создал серьезную проблему как для родителей, так и для призывников, полностью изменив планы значительной части общества на ближайшие пять лет. «Закон об отсрочках» вызвал стресс у значительной части общества и неприятие позиции государства по такой жесткой мобилизации будущих студентов в армию. Члены Общественного совета могли бы принимать жалобы призывников и помогать разобраться в ситуации. Например, в недавних случаях, когда солдаты вскрывали себе вены. Но главный вопрос – начать реформировании армии.





– С какими проблемами в правозащитный центр обращаются призывники?





– Многие призывники в шоке: их родители потратили средства на подготовку к поступлению в вуз, платили в течение года большие деньги за репетиров, – всё насмарку. Есть призывники с двойным гражданством, которые задумываются о прекращении гражданства Республики Беларусь. Армию нужно строить не шантажом и принудительными мерами, а мотивацией и желанием. Молодые люди пойдут из-под палки в армию (при альтернативе армия или тюрьма выбирают первое), но станут ли они хорошими солдатами и защитниками Отечества? Сомневаюсь, поскольку будут просто отбывать повинность. Нужны ли нам такие солдаты?





- Как заинтересовать парней службой в беларуской армии?





- Знаете, двумя фразами не скажешь. Вот для этого и надо организовать Общественный совет, который бы и занялся решением проблемы.





Есть хорошие предложения у основателя TUT.BY Юрия Зиссера, как помочь студентам решить вопрос и с учёбой, и со службой в армии.









Хорошие предложения у лидера независимого профсоюза РЭП Геннадия Федынича: получение гражданской специальности, с которой солдат сможет трудоустроиться после армии, тоже может служить стимулом.





Срочную службу в армии необходимо обязательно включать в трудовой стаж. А жалование рядового срочной службы должно равняться 200 рублей, а не нынешние 40 рублей. Значительная часть солдат выросли в очень бедных семьях, у которых нет средств на поездки к сыну, чтобы привезти еду и вещи.



