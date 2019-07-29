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«Беларуськалий» и китайская Migao Corporation приступают к пуску завода по производству нитрата калия. Как сообщается на сайте беларусского производителя калийных удобрений, на первом этапе в пуско-наладочных работах ООО «Белкалий-Мигао» будет задействовать 120 рабочих и специалистов.





reform.by Также в запуске предприятия будет участвовать два десятка китайских специалистов, пишет









На заводе уже выполнено пробное включение элеваторов, конвейеров, проведены гидроиспытания емкостей для растворения, хранения раствора нитрата аммония, прошли наладку ЦТП, фасовочная машина. Ожидаются первые поставки сырья из России.





Мощность завода составит 80 тыс. т нитрата калия и 62 тыс. т гранулированных удобрений в год.



