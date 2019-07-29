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Разговорчики в сети: «Где был профсоюз, когда службу в армии исключили из страхового стажа»

30.07.2019 07:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Глава ФПБ поддержал идею Минобороны по включению службы в армии в страховой стаж. Ну прям как в анекдоте, отреагировали на форуме.


Иллюстративное фото, gs.by

Федерация профсоюзов Беларуси поддерживает идею Минобороны по включению службы в армии в страховой стаж.

— Мы относимся к этому абсолютно положительно, потому что сегодня, если молодой человек идет и защищает — призывается, исполняет воинский долг — он не должен терять трудовой стаж, поскольку он тоже трудится. И этот труд называется защитой суверенитета, защитой своего государства, — заявил глава ФПБ Михаил Орда в телепрограмме «Неделя» на телеканале СТВ.

Слова главы провластного профсоюза обсуждают на дискуссионной площадке talks.by, предлагаем избранные моменты.

Некоторые из участников обсуждения резонно задаются вопросами:


«А когда исключали, почему молчали?»

«О как. А где ж вы были, господин Орда, когда службу в армии исключили из стажа страхового? А что ж ничего пока не сказали про декретные отпуска, про обучение в ВУЗах? Ну прям как в анекдоте том. Зачем было делать столько дверей, чтоб потом написать на них, посторонним вход воспрещен».

Один из пользователей предостерегает об угрозе выезда молодежи из страны:

«Сегодня в Польше отменили налог на прибыль для молодежи. В связи с последними опусами законодателей по поводу отсрочек на образование, эти попытки заинтересовать армией даже улыбки не вызывают. Ровесники 25—30 лет уезжают массово в Польшу. Ради возможности откосить, ребята 20 — 25 лет тем более сейчас рванут туда. Вы сами рушите нашу Беларусь. Если бы не пособия, льготы, кредиты и т. д. детям, беременным и многодетным, здесь бы жил только Лукашенко, министры и профсоюз. Все к этому идет!»

Есть и те, кто не согласен с Ордой:

«В страховой стаж должны включаться только периоды, когда вносятся средства в пенсионный фонд. Если ФПБ или лично Орда готовы вносить средства за военнослужащих, только тогда можно включать прохождение службы в страховой стаж».

И еще несколько мнений:


«Как сделать хорошо, чтобы ты был молодец? Правильно — нужно сделать плохо, а затем вернуть как было».

«Что уже не знают, как заднюю включить? Обделались со своими законами, принятыми в первом чтении, а теперь думают, как повысить престиж службы в армии. Только поздно».
 
 
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Глава ФПБ поддержал идею Минобороны по включению службы в армии в страховой стаж. Ну прям как в анекдоте, отреагировали на форуме.
 
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