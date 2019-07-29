|
Разговорчики в сети: «Где был профсоюз, когда службу в армии исключили из страхового стажа»
Источник материала: Партизан
Глава ФПБ поддержал идею Минобороны по включению службы в армии в страховой стаж. Ну прям как в анекдоте, отреагировали на форуме.
Иллюстративное фото, gs.by
Федерация профсоюзов Беларуси поддерживает идею Минобороны по включению службы в армии в страховой стаж.
— Мы относимся к этому абсолютно положительно, потому что сегодня, если молодой человек идет и защищает — призывается, исполняет воинский долг — он не должен терять трудовой стаж, поскольку он тоже трудится. И этот труд называется защитой суверенитета, защитой своего государства, — заявил глава ФПБ Михаил Орда в телепрограмме
Слова главы провластного профсоюза обсуждают на дискуссионной
Некоторые из участников обсуждения резонно задаются вопросами:
«А когда исключали, почему молчали?»
«О как. А где ж вы были, господин Орда, когда службу в армии исключили из стажа страхового? А что ж ничего пока не сказали про декретные отпуска, про обучение в ВУЗах? Ну прям как в анекдоте том. Зачем было делать столько дверей, чтоб потом написать на них, посторонним вход воспрещен».
Один из пользователей предостерегает об угрозе выезда молодежи из страны:
«Сегодня в Польше отменили налог на прибыль для молодежи. В связи с последними опусами законодателей по поводу отсрочек на образование, эти попытки заинтересовать армией даже улыбки не вызывают. Ровесники 25—30 лет уезжают массово в Польшу. Ради возможности откосить, ребята 20 — 25 лет тем более сейчас рванут туда. Вы сами рушите нашу Беларусь. Если бы не пособия, льготы, кредиты и т. д. детям, беременным и многодетным, здесь бы жил только Лукашенко, министры и профсоюз. Все к этому идет!»
Есть и те, кто не согласен с Ордой:
«В страховой стаж должны включаться только периоды, когда вносятся средства в пенсионный фонд. Если ФПБ или лично Орда готовы вносить средства за военнослужащих, только тогда можно включать прохождение службы в страховой стаж».
И еще несколько мнений:
«Как сделать хорошо, чтобы ты был молодец? Правильно — нужно сделать плохо, а затем вернуть как было».
«Что уже не знают, как заднюю включить? Обделались со своими законами, принятыми в первом чтении, а теперь думают, как повысить престиж службы в армии. Только поздно».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава ФПБ поддержал идею Минобороны по включению службы в армии в страховой стаж. Ну прям как в анекдоте, отреагировали на форуме.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)