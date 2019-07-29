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Наводнение в Иркутской области способно уничтожить экосистему Байкала

30.07.2019 07:46 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Главной угрозой является целлюлозно-бумажный комбинат с хранящимися в ямах отходами производства, способными попасть в озеро.


Фото © Pixabay

Повторное наводнение в Иркутской области способно уничтожить экосистему Байкала из-за веществ, которые в ближайшее время могут попасть в озеро. Об этом сообщают "Известия", ссылаясь на директора Лимнологического института СО РАН Андрея Федотова.

По мнению эксперта, наибольшую угрозу для озера представляет Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат, закрытый в 2013 году, а точнее, его отходы, до сих пор хранящиеся в ямах на южном побережье озера. Остатки производства состоят из золы, а также вещества шлам-лигнин, образующегося в результате производства целлюлозы. Объём отходов составляет в общей сложности пять миллионов тонн.

Ямы заполнены до предела, в связи с чем увеличение уровня поверхностных вод может привести к попаданию отходов в воды Байкала, пишет life.ru


Подобное влечёт за собой чрезмерное хлорирование озера, сулящее гибель всему зоопланктону, то есть разрушение целой пищевой цепочки экосистемы природного достояния России. Федотов добавил, что отходы можно использовать в качестве топлива, однако ни у кого пока "не дошли руки" это сделать.

Как ранее писал Лайф, 28 июля в Тулуне началась эвакуация людей в связи с угрозой нового затопления. Несколько часов назад уровень воды в Ие достиг девяти метров, превысив критическую отметку на два с половиной метра.
 
 
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Главной угрозой является целлюлозно-бумажный комбинат с хранящимися в ямах отходами производства, способными попасть в озеро.
 
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