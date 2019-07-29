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Макея больше волнует отмена санкций нежели безвиз
Источник материала: Партизан
Глава МИД РБ Владимир Макей сегодня, 29 июля 2019 года, назвал три задачи, стоящих на повестке дня в отношениях между нашей страной и Евросоюзом.
29 июля 2019 г. Министр иностранных дел Республики Беларусь Владимир Макей принял Главу представительства ЕС в Беларуси Андреа Викторин, которая завершает свою миссию.
«…была подчеркнута важность полной отмены Евросоюзом остающихся санкций в отношении нашей страны, скорейшего завершения процесса согласования «Приоритетов партнерства» и запуска переговоров по новому базовому соглашению между Беларусью и Евросоюзом», - говорится в сообщении МИД РБ по итогам встречи Макея с главой представительства ЕС в Беларуси Андреа Викторин по случаю завершения ею своей дипломатической миссии.
По словам главы МИД, «Беларусь настроена на совместную дальнейшую работу с ЕС по расширению политического диалога и взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества, формированию полноценной двусторонней договорно-правовой базы, наполнению повестки дня инициативы ”Восточное партнерство“ конкретным и полезным для граждан по обе стороны границы содержанием».
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Глава МИД РБ Владимир Макей сегодня, 29 июля 2019 года, назвал три задачи, стоящих на повестке дня в отношениях между нашей страной и Евросоюзом.
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