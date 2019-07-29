«Бульба престолов»: у Беларуси есть заготовки для дестабилизации России в 2024 году с помощью СМИ

На этот раз "под замес" попали провластные политологи и даже ... российский Спутник белорусского производства. Смешно, но показательно.





«Президент России Владимир Путин заявлял, что на RT и Спутник работают смелые и талантливые люди. У RT отдельной версии для Беларуси нет. Sputnik Беларусь же благодаря провальной работе российских чиновников был превращён в рупор белорусских спецслужб, под чьим контролем осуществляют деятельность местные националисты. Его возглавляет Андрей Качура, до этого служивший в пресс-группе Управления КГБ по Минску и Минской области, который сделал местный Спутник гнездом "батькиных экспертов": на сайте публикуются известные всем Прейгерман, Шпаковский, Петровский и другие завербованные белорусскими и западными спецслужбами деятели», - отмечают инсайдеры. - отмечают инсайдеры.





politring.com . А мы от себя добавим, что все вышесказанное большое преувеличение , потому что версии на национальных языках имеют ВСЕ отделения Sputnik. И белорусское в этом смысле совсем не выдающееся. В публикации говорится, что сайт поддерживает белорусскоязычную версию и участвует в белорусизации. Большинство международных конфликтов или трений Sputnik освещает не с точки зрения России, а с нейтральной или прозападной, пишет. А мы от себя добавим, что все вышесказанное большое преувеличение , потому что версии на национальных языках имеют ВСЕ отделения Sputnik. И белорусское в этом смысле совсем не выдающееся.









«В свою очередь, западные медиа и издания, где редакции связаны с западными фондами и университетами, работают в Беларуси без цензуры, продвигают позицию соответствующих стран и конструируют негативный имидж России и русской культуры в РБ. Белорусское государство планирует немедленный отзыв лицензии у Спутника при активизации пророссийской деятельности. Это результат многолетнего пренебрежения белорусским направлением, позитивной реакции МИД РФ и АП РФ на арест журналистов Регнума и некомпетентности российских карьеристов (включая силовиков), которые предпочитали заметать проблемы с РБ под ковёр вместо их решения. Как итог десятилетий слабой переговорной позиции России, теперь у неё в Беларуси нет своих медиа», - рассуждают инсайдеры.





Авторы добавили, что, учитывая явное наличие протестного потенциала, «у Беларуси есть сильные заготовки для дестабилизации России в судьбоносном 2024 году».





Боятся значит уважают? Или выбивают себе бюджеты у российского правителя, надувая конспирологические пузыри?