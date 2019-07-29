ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Бульба престолов»: у Беларуси есть заготовки для дестабилизации России в 2024 году с помощью СМИ

30.07.2019 07:38 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

У Беларуси есть сильные заготовки для дестабилизации России в 2024 году, учитывая явное наличие протестного потенциала, проявляемого в СМИ. Соответствующую информацию опубликовал телеграм-канал «Бульба престолов».

«Бульба престолов»: у Беларуси есть заготовки для дестабилизации России в 2024 году с помощью СМИ
На этот раз "под замес" попали провластные политологи и даже ... российский Спутник белорусского производства. Смешно, но показательно. 

«Президент России Владимир Путин заявлял, что на RT и Спутник работают смелые и талантливые люди.  У RT отдельной версии для Беларуси нет. Sputnik Беларусь же благодаря провальной работе российских чиновников был превращён в рупор белорусских спецслужб, под чьим контролем осуществляют деятельность местные националисты. Его возглавляет Андрей Качура, до этого служивший в пресс-группе Управления КГБ по Минску и Минской области, который сделал местный Спутник гнездом "батькиных экспертов": на сайте публикуются известные всем Прейгерман, Шпаковский, Петровский и другие завербованные белорусскими и западными спецслужбами деятели», - отмечают инсайдеры.

В публикации говорится, что сайт поддерживает белорусскоязычную версию и участвует в белорусизации. Большинство международных конфликтов или трений Sputnik освещает не с точки зрения России, а с нейтральной или прозападной, пишет politring.com. А мы от себя добавим, что все вышесказанное большое преувеличение , потому что версии на национальных языках имеют ВСЕ отделения Sputnik. И белорусское в этом смысле совсем не выдающееся. 


«В свою очередь, западные медиа и издания, где редакции связаны с западными фондами и университетами, работают в Беларуси без цензуры, продвигают позицию соответствующих стран и конструируют негативный имидж России и русской культуры в РБ. Белорусское государство планирует немедленный отзыв лицензии у Спутника при активизации пророссийской деятельности. Это результат многолетнего пренебрежения белорусским направлением, позитивной реакции МИД РФ и АП РФ на арест журналистов Регнума и некомпетентности российских карьеристов (включая силовиков), которые предпочитали заметать проблемы с РБ под ковёр вместо их решения. Как итог десятилетий слабой переговорной позиции России, теперь у неё в Беларуси нет своих медиа», - рассуждают инсайдеры.

Авторы добавили, что, учитывая явное наличие протестного потенциала, «у Беларуси есть сильные заготовки для дестабилизации России в судьбоносном 2024 году».

Боятся значит уважают? Или выбивают себе бюджеты у российского правителя, надувая конспирологические пузыри?
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
У Беларуси есть сильные заготовки для дестабилизации России в 2024 году, учитывая явное наличие протестного потенциала, проявляемого в СМИ. Соответствующую...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Гонконге протестующие заблокировали железную дорогу в час пик
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.07.2019
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Нясвижскiя навiны
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • мужское портмоне для автодокументов ссылки
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика