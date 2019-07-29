В Гонконге протестующие заблокировали железную дорогу в час пик









Об этом сообщает Reuters.





Активисты блокировали двери поездов, заставляя сотни людей выходить из железнодорожных станций, возникали столкновения.





«Мы не намерены создавать неудобства людям, но мы должны заставить власть понять, почему мы протестуем. Мы будем продолжать это до тех пор, пока в этом есть необходимость», — сказал один из протестующих.





В пресс-службе железнодорожного оператора MTR Corp сообщили, что компания вынуждена была прекратить предоставление некоторых услуг из-за протестов.









Массовые акции в поддержку демократии начались в июне 2019 из-за планов властей принять законопроект об экстрадиции, который позволил бы выдавать жителей Гонконга на материковый Китай, где за некоторые преступления предусмотрена смертная казнь.





1 июля протестующие вышли на улицы, перекрыли ряд магистралей и прорвались в здание парламента. Они захватили зал заседаний и вывесили британский колониальный флаг.





Власти специального административного района отозвали законопроект под давлением общественности.