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Госстандарт опубликовал антирейтинг опасных электроприборов. Здесь сотни наименований
Источник материала: Партизан
Государственный комитет по стандартизации составил антирейтинг опасных бытовых электроприборов,
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Государственный комитет по стандартизации составил антирейтинг опасных бытовых электроприборов, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».
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