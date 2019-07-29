Госстандарт опубликовал антирейтинг опасных электроприборов. Здесь сотни наименований

В представленномуказана опасная продукция, запрещенная к ввозу и обращению на территории Беларуси. В него по состоянию на 1 июля включены товары 36 торговых марок – всего более 400 наименований. В их числе – разные осветительные приборы, сетевые фильтры, удлинители, кипятильники, чайники, фены, сушилки для обуви, машинки для стрижки, выпрямители для волос, электроплитки, кофемолки, тостеры, зарядные устройства, блоки питания, розетки, телефоны. Их изготовителями указаны компании из Китая, России, США.