Найден «гениальный» лайфхак для мытья в душе

Фото: @SJSchauer





Шауэр раскрыла тайну сестры, обнаружив в ее сумке с туалетными принадлежностями очки для плавания. Девушка призналась, что использует их для того, чтобы защитить глаза от попадания в них мыла.





lenta.ru Юзеры восхитились лайфхаком и поблагодарили сестру Шауэр, которая поделилась им. «Революционная идея! Эйнштейн бы гордился», — писал один из пользователей. «Она живет в 3019», — в шутку предположил другой. «Гений!» — похвалил девушку третий, пишет





Некоторые добавили, что лайфхак подойдет не только тем, кто боится попадания в глаза мыла, но и тем, кто не хочет испортить макияж и накладные ресницы.



