ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Найден «гениальный» лайфхак для мытья в душе

30.07.2019 07:23 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Пользовательница Twitter Сара Шауэр (Sarah Schauer) рассказала о лайфхаке, которым пользуется ее сестра во время приема душа. Ее пост стал вирусным, набрав почти 50 тысяч лайков.

Фото: @SJSchauer

Шауэр раскрыла тайну сестры, обнаружив в ее сумке с туалетными принадлежностями очки для плавания. Девушка призналась, что использует их для того, чтобы защитить глаза от попадания в них мыла.

Юзеры восхитились лайфхаком и поблагодарили сестру Шауэр, которая поделилась им. «Революционная идея! Эйнштейн бы гордился», — писал один из пользователей. «Она живет в 3019», — в шутку предположил другой. «Гений!» — похвалил девушку третий, пишет lenta.ru

Некоторые добавили, что лайфхак подойдет не только тем, кто боится попадания в глаза мыла, но и тем, кто не хочет испортить макияж и накладные ресницы.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пользовательница Twitter Сара Шауэр (Sarah Schauer) рассказала о лайфхаке, которым пользуется ее сестра во время приема душа. Ее пост стал вирусным, набрав почти 50 тысяч...
 
Новости дня
Новости разные
 
Джонсон начал крупнейшую со времен Второй мировой информкампанию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.07.2019
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Нясвижскiя навiны
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика