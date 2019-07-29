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Роналдиньо запретили выезд из Бразилии и арестовали его недвижимость
Источник материала: Tut.by
Бывший форвард «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо получил запрет на выезд из родной страны. Об этом
У бывшей футбольной звезды также заблокированы 57 объектов недвижимости из-за штрафа, который его обязала выплатить прокуратура штата Рио-Гранди-Ду-Сул.
Отмечается, что Роналдинью должен выплатить штраф в размере 2,3 миллиона евро за нанесение экологического ущерба при строительстве недвижимости в Порту-Алегри. Экс-футболист был признан виновным в нанесении урона лесу и почве.
Напомним, Роналдиньо завершил спортивную карьеру
В разное время выступал за бразильские клубы «Гремио», «Фламенго», «Атлетико Минейро», «Флуминенсе», французский «Пари Сен-Жермен», испанскую «Барселону», итальянский «Милан» и мексиканский «Керетаро».
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За нанесение экологического ущерба при строительстве.
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