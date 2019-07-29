Роналдиньо запретили выезд из Бразилии и арестовали его недвижимость

Источник материала: Tut.by

Бывший форвард «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо получил запрет на выезд из родной страны. Об этом пишет Матч ТВ со ссылкой на Folha de S.Paulo.



Роналдиньо. Фото: Reuters

У бывшей футбольной звезды также заблокированы 57 объектов недвижимости из-за штрафа, который его обязала выплатить прокуратура штата Рио-Гранди-Ду-Сул.

Отмечается, что Роналдинью должен выплатить штраф в размере 2,3 миллиона евро за нанесение экологического ущерба при строительстве недвижимости в Порту-Алегри. Экс-футболист был признан виновным в нанесении урона лесу и почве.

Напомним, Роналдиньо завершил спортивную карьеру в 2018 году . Бразильский футболист выступал на позиции атакующего полузащитника и нападающего. Обладатель «Золотого мяча» (2005), лучший футболист мира по версии ФИФА в 2004 и 2005 годах.

В разное время выступал за бразильские клубы «Гремио», «Фламенго», «Атлетико Минейро», «Флуминенсе», французский «Пари Сен-Жермен», испанскую «Барселону», итальянский «Милан» и мексиканский «Керетаро».