|
Похолодание начнется 30 июля
Источник материала: БДГ
Синоптики прогнозируют понижение температуры воздуха и усиление ветра в Беларуси во второй половине вторника.
Максимальная температура воздуха - +23 градуса, на юго-западе – до +28. Возможны кратковременные дожди и грозы с порывистым ветром. В Минске утром +15..+17°C; днем +20..+22°C; вечером +16..+18°C.
В течение недели температура воздуха будет снижаться.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Синоптики прогнозируют понижение температуры воздуха и усиление ветра в Беларуси во второй половине вторника.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)