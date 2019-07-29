Белорусов стало на 19 тысяч меньше

Источник материала: Ежедневник





Численность населения Беларуси на 1 июля текущего года составила 9 миллионов 456 тысяч человек, говорится в сообщении Национального статистического комитета республики.

Жителей Беларуси становится все меньше. По сравнению с 1 января 2019 года жителей страны стало меньше на 19 тыс. человек.

К слову, сокращение населения наблюдалось в Беларуси и в 2018 году. Так, на 1 января 2019 года численность населения Беларуси составила 9475600 человек. Это на 16 200 человек меньше, чем в 2017 году.

На пике в 1994 году численность населения Беларуси достигала 10243500 человек.