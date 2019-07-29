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Аналитик рассказал об еще одной особенности iPhone, с которыми мы будем ходить в следующем году

30.07.2019 09:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Известный точными прогнозами аналитик Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) вчера рассказал, что в 2020 году все три модели iPhone будут поддерживать работу в 5G-сетях. Сегодня инсайдер поделился подробностями о камерах, которые установят в новинках. Об этом сообщает MacRumors.


Так будут выглядеть iPhone, которые выйдут в этом году

По мнению аналитика, два из трех смартфонов Apple в 2020 году будут оснащены 3D-камерами со специальными ToF-датчиками. Последние испускают пучок лазеров на объекты и таким образом определяют расстояние до каждой из точек. Это может помогать с созданием более качественных фотографий с эффектом размытия фона (боке), а также при создании 3D-объектов окружения и при работе систем дополненной реальности (AR).

Куо также заметил, что от системы распознавания лиц Face ID, в которой применяется в чем то схожая технология с пучком лазеров, в Apple отказываться не намерены. Кроме того, в 2020 производитель может поставить на рынок 45 миллионов смартфонов, в которых будут сразу и датчики Face ID, и трехмерные ToF-камеры сзади.

Некоторые бренды (например, Samsung и Huawei) выпускают смартфоны с ToF-датчиками и сегодня. Такими устройствами являются, например, Huawei P30 Pro и грядущий Samsung Galaxy Note 10+.

Напомним: в 2020 году Apple, скорее всего, выпустит минимум три смартфона с OLED-экранами на 5,4, 6,1 и 6,7 дюймов с поддержкой 5G. В этом сентябре компания также анонсирует три аппарата (5,8, 6,1 и 6,5 дюймов), которые получат обновленные основные камеры и более мощную «начинку», но не смогут работать с 5G-сетями.

Смотрите, сколько у нас стоят нынешние смартфоны Apple:

 
 
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По мнению аналитика, два из трех смартфонов Apple в 2020 году будут оснащены 3D-камерами со специальными ToF-датчиками.
 
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