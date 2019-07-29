Прибалтика лидирует по количеству убийств среди стран Евросоюза

Источник материала: Ежедневник





Республики Прибалтики стали лидерами среди стран Европейского союза по числу убийств. Литва также лидирует по показателю количества самоубийств.

Согласно данным Voxeurop.eu, балтийские республики стали лидерами среди стран Европейского союза по числу убийств, сообщает Sputnik Литва .

Так, в Латвии на 100 тысяч человек приходится 5,64 убийства, в Литве – 4,92, в Эстонии – 2,51. Последнюю строчку рейтинга занимает Словения. Там показатель составляет 0,48. Данные предоставлены за 2016 год.

Что же касается самоубийств, лидером в рейтинге является Литва. Согласно данным, на 100 тысяч человек приходится 30,28 самоубийств. Следом идут Словения – 20,72 и Латвия – 19,34. В Эстонии на 100 тысяч человек приходится 15,89 самоубийств.

Отметим, что данные предоставлены за 2015 год.

Данные Eurostat

Так, согласно данным Eurostat, в Литве на 100 тысяч человек приходится 30 самоубийств, пишет baltnews.lt . В среднем по Европейскому союзу показатель составляет 11 самоубийств. По данным Всемирной организации здравоохранения, Литва является одним из лидеров по статистике суицида среди мужчин в Европейском регионе.

Согласно исследованию Вильнюсского университета за 2016 год, за годы независимости в Литве самоубийство совершили 35 тысяч человек. Институт гигиены сообщал, что в 2016 году покончили с собой 823 человека, в 2017 – 749 человек.

Попытки исправить ситуацию

В 2016 году в Литве была создана Комиссия по предотвращению самоубийств, которая должна была осуществлять контроль и координировать деятельность всех учреждений в стране, ответственных за борьбу с суицидом. Однако ситуация до сих пор не изменилась.

Позже Сейм Литвы принял поправки к закону об информировании общества, дополнив его новыми правилами освещения фактов самоубийства. Депутаты предлагали не публиковать информацию о мотивах, средствах и способах самоубийства или его попытках при сообщении о суициде.

Также Сейм предлагал запретить трактовку самоубийства как подходящего способа решения какой-либо проблемы, как повседневного факта или описывать суицид с романтической точки зрения.

Отметим, что до этого, согласно закону об информировании общества, авторы публичной информации должны были не упоминать личных данных при публикации сообщений о самоубийствах или его попытках.