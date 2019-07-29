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Более полутонны конопли уничтожили в Березовском районе

30.07.2019 10:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Березовском районе сотрудники правоохранительных органов уничтожили более полутонны конопли, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

Более полутонны конопли уничтожили в Березовском районе

Милиционеры проводили рейд по выявлению мест произрастания наркосодержащих растений.

Более полутонны конопли уничтожили в Березовском районе

На пустыре вблизи деревни Спорово был обнаружен участок площадью около 2 тыс. кв.м с дикорастущей коноплей. Ее уничтожено более 500 кг.

Более полутонны конопли уничтожили в Березовском районе

В Брестской области за время проведения специальной программы "Мак" выявлено 243 места произрастания наркосодержащих растений на площади более 230 тыс. кв.м. Уничтожено более 13 т наркосырья.

 
 
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  В Березовском районе сотрудники правоохранительных органов уничтожили более полутонны конопли, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома. Милиционеры...
 
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