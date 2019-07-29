Более полутонны конопли уничтожили в Березовском районе

Источник материала: Виртуальный Брест

В Березовском районе сотрудники правоохранительных органов уничтожили более полутонны конопли, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.





Милиционеры проводили рейд по выявлению мест произрастания наркосодержащих растений.





На пустыре вблизи деревни Спорово был обнаружен участок площадью около 2 тыс. кв.м с дикорастущей коноплей. Ее уничтожено более 500 кг.





В Брестской области за время проведения специальной программы "Мак" выявлено 243 места произрастания наркосодержащих растений на площади более 230 тыс. кв.м. Уничтожено более 13 т наркосырья.