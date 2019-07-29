Праздник варенья устроят в поместье белорусского Деда Мороза

Источник материала: Виртуальный Брест

В Беловежской пуще в усадьбе белорусского деда Мороза 3 и 4 августа организуют праздник варенья, сообщили корреспонденту БЕЛТА в туристическом отделе национального парка.





"Разгар лета - самое время полакомиться лесными дарами. В поместье Деда Мороза существует традиция угощать гостей блинами с начинкой из различных ягод и чаем, заваренным на пущанских травах", - отметили в туристическом отделе. Посетители смогут продегустировать варенье из черники, малины, клюквы, ежевики, земляники и других лесных ягод. Желающие примут участие в приготовлении сладких угощений. В свою очередь хозяин сказочного поместья поделится с гостями любимыми рецептами ягодного десерта.

У туристов будет возможность не только отведать различные виды варенья, но и поучаствовать в велоквесте. На каверзные вопросы о лесных ягодах они будут отвечать по пути в усадьбу Деда Мороза. На протяжении 12-километрового маршрута намечено несколько остановок. Также во время праздника запланированы мастер-классы ремесленников.

В Беловежской пуще с начала года побывали 225 тыс. туристов. В том числе благодаря безвизовому режиму ее посетили 1850 человек из 26 стран. Большинство из них прибыли из Польши, Литвы, Латвии, Чехии, Германии, Нидерландов. Встречали в национальном парке гостей из дальнего зарубежья: Малайзии, Индии, Новой Зеландии, Сингапура, США, Канады. Почти каждый четвертый турист заезжает в поместье Деда Мороза.