ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Праздник варенья устроят в поместье белорусского Деда Мороза

30.07.2019 10:36 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

В Беловежской пуще в усадьбе белорусского деда Мороза 3 и 4 августа организуют праздник варенья, сообщили корреспонденту БЕЛТА в туристическом отделе национального парка.

Праздник варенья устроят в поместье белорусского Деда Мороза

"Разгар лета - самое время полакомиться лесными дарами. В поместье Деда Мороза существует традиция угощать гостей блинами с начинкой из различных ягод и чаем, заваренным на пущанских травах", - отметили в туристическом отделе. Посетители смогут продегустировать варенье из черники, малины, клюквы, ежевики, земляники и других лесных ягод. Желающие примут участие в приготовлении сладких угощений. В свою очередь хозяин сказочного поместья поделится с гостями любимыми рецептами ягодного десерта.

У туристов будет возможность не только отведать различные виды варенья, но и поучаствовать в велоквесте. На каверзные вопросы о лесных ягодах они будут отвечать по пути в усадьбу Деда Мороза. На протяжении 12-километрового маршрута намечено несколько остановок. Также во время праздника запланированы мастер-классы ремесленников.

В Беловежской пуще с начала года побывали 225 тыс. туристов. В том числе благодаря безвизовому режиму ее посетили 1850 человек из 26 стран. Большинство из них прибыли из Польши, Литвы, Латвии, Чехии, Германии, Нидерландов. Встречали в национальном парке гостей из дальнего зарубежья: Малайзии, Индии, Новой Зеландии, Сингапура, США, Канады. Почти каждый четвертый турист заезжает в поместье Деда Мороза.

 
 
Ссылка на источник 45
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  В Беловежской пуще в усадьбе белорусского деда Мороза 3 и 4 августа организуют праздник варенья, сообщили корреспонденту БЕЛТА в туристическом отделе...
 
Новости дня
Новости разные
 
20-летний минчанин предлагал детям во дворах наркотики
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.07.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • маленькие кожаные рюкзаки в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика